Bakan Yılmaz: İkili eğitime son vereceğiz (2)

BAKAN YILMAZ, UŞAK'TA

Kütahya'daki programının ardından karayolu ile Uşak'a gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde Ak Parti Uşak İl Başkanlığı'nın düzenlediği İl Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Ak Parti Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkan Vekili Hakan Uludağ, Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, partinin il ve ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, Ak Parti hükümetinin yaptığı yatırımlara değinerek, Uşak'a fen lisesi ve sosyal bilimler lisesini kazandıracakları sözünü verdi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ BİLGİ OTOYOLLARINA ULAŞTIRMAMIZ LAZIM'

Tüm okullara ücretsiz kitap dağıtıldığını, özel okullar da isterse bundan yararlanabileceğini ifade eden Bakan Yılmaz, "Bilgi çağındayız ve bu nedenle Fatih Projesi'ni başlattık. Öğrencilerimizi bilgi otoyollarına ulaştırmamız lazım. Bu nedenle de öğretmen ve öğrencilerimize tablet dağıtımını başlattık. Akıllı tahtalarla sınıfları donattık ve inşallah bu süreci devam ettireceğiz. Okul öncesi eğitimi de zorunlu eğitim kapsamına alacağız. Öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim içinde ikili eğitimi kaldıracağız" dedi.

'BU SİSTEM TÜRKİYE'YE İSTİKRAR GETİRECEK'

Türkiye'yi daha iyi ve güzel günlerin beklediğini belirten Bakan Yılmaz, "Daha iyi ve daha güzel günlere geçebilmemiz için daha iyi bir yönetim sistemine sahip olmamız lazım. İşte o fırsat bizim ayağımıza geldi. 16 Nisan'da Allah nasip ederse halk oylaması ile karşı karşıya kalacağız. Burada cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiriyoruz. Bu yapılan bir şey değil, 2007'de bir şey yaptık ya, Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedik. İşte bu da o yaptığımızın tamamlayıcı unsuru. Biz hükümet değişikliği sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçersek, inşallah 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Bu değişikliği vatandaşımıza çok iyi anlatmamız lazım" diye konuştu.

Ülkeyi yönetebilmek için artık yüzde 50 artı 1 oy alınması gerektiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Vatandaşa soracaksınız, hangisi daha demokratik, hangisi milli iradeye uygun. 2002 yılındaki seçimde yüzde 34 oy alanlar mı bu ülkeyi yönetsin, yoksa yüzde 50'nin üzerinde oy alan mı yönetsin? Aziz milletim diyecek ki, 'En çok milli iradeyi alan insan yüzde 50'nin üzerindeki yönetim' diyecek. Bu sistem Türkiye'ye istikrar getirecek. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itirazı olanlar da var. Birisi diyor ki 'Bunu yapamazsınız.' İyi de buna millet karar verecek. Bunu yapamazsınız diyenler kendilerini devletin sahibi sanıyorlar. Geri kalanı, o kadar da fazla önemi yok maraba sanılıyor maraba. Bunun maraba olmadığını, 80 milyonun eşit hakka sahip olduğunu, 16 Nisan'da sandığa gittiğimizde göstereceğiz" dedi.

CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Sisteme itirazı olan CHP'nin kendisinde altın hisse olduğunu düşündüğünü söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "CHP için yüzde 99 ne derse desin, önemli değil. Kendinin yüzde bir hissesi veya şimdi yüzde 25 hissesi var. Herhalde bu altın hisse, geri kalan yüzde 75'in üzerine yapamazsınız diyor. Dolayısıyla bu doğru değil, millet ne derse, biz milletten daha büyük bir güç tanımadık. Bunun teyidini ve tespitini 15 Temmuz'da gördük. Milli irade sandıkta ne ise, Ankara'da da yönetimde o yazılsın diyorsak, bunun yolu 16 Nisan'da ki referandumda evet oyu vermektir. Bugün de tek adam yok, anayasa geçtikten sonra da tek adam olmayacaktır. Gerçek güç milletin gücüdür. O millet yetkiyi sandıktan sandığa verir. Milletin üstünde bir güç yoktur. Millet demokratik çizgiden çıkan hiç kimseye müsaade etmez. İkinci sandıkta onu gönderir. Referandumda Uşak'tan rekor evet bekliyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a, AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş tarafından Uşak halısı hediye edildi. Bakan Yılmaz, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Uşak'tan ayrıldı.

Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK, ()

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