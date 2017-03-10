Bakan Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı sistemi, cumhuriyetin ilanı kadar önemli (2)

"EĞİTİMDEN DAHA ÖNEMLİ HİZMET YOKTUR"

Sivas'ta esnaflarla buluşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra valiliğe geçti. Bakan Yılmaz burada hayırsever iş adamı Lütfü Abay tarafından kente yaptırılacak olan 16 derslikli ortaokul ve lisenin protokol imza törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yılmaz, iş adamı Abay'ı tebrik ederek eğitimdeki hedeflerine değindi. Bakan Yılmaz, "Başbakanımızın önümüzdeki dönemde milli eğitime çizdiği 3 tane hedef var: İkili eğitimi kaldıracaksınız, okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alacaksınız, bir de ortaokulun ilk sınıfında ağırlıklı olarak İngilizce ders saatini haftada 20 ders saatinden az olmayacak şekilde bir programla evlatlarımıza 21'inci yüzyıla daha kaliteli eğitim vermek adına bir hedef çizdi. Bu hedef doğrultusunda Türkiye'de ikili eğitimi kaldırmak için 77 bin derslik gerekiyordu. Sayın Başbakanımız bir kampanya başlattı. Bu kampanya çerçevesinde devletimiz Türkiye bütçesinin en büyük bütçesini Milli Eğitime ayırıyor'' dedi.

'3 BİN DERSLİĞİ GEÇTİK'

77 bin dersliğin devlet-millet işbirliğiyle hayata geçirileceğini ifade eden Yılmaz şöyle devam etti:

''İşte devlet-millet işbirliğinin bir örneğini de gördük. Başbakanımızın başlatmış olduğu bu proje kapsamında, vatandaşın da bu projeye katkısı çerçevesinde 3 bin dersliği şu anda geçtik. Bu sayıyı 4 binin üzerine çıkarmak istiyoruz. Gelecek yıl göreceksiniz ki 77 bin sayısı 50 bine düşecektir. Ama 2019 yılının sonunda biz konulan hedeflere hep birlikte varacağız diyoruz. Başbakanımızın koymuş olduğu bu hedefe ulaşmak için büyük fedakarlık yapan Lütfi Abay'a ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu okula bakanlığımız olarak, özel idaresi olarak her türlü katkıyı vereceğiz ve Allah nasip ederse önümüzdeki eğitim öğretime başlayacak. Bu ülkede, bu ülkeye yapılabilecek en iyi hizmet eğitimden geçer. Eğitimden daha önemli bir hizmet veya konu ülkemiz gündeminde yok. Dolayısıyla bu şuurda hareket eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI