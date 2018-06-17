Bakan Yılmaz: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Sivas'ın merkeze bağlı Karabalçık köyünde, köy konağı hizmet ve kültür binasının temel atma törenine katıldı. Törende Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nebi Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, CHP milletvekili adayı Ulaş Karasu ile köylüler de yer aldı. Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin köklü geçmişe sahip olduğunu, Anadolu'da İslam ve irfan kültürüyle kadim bir birliktelik olduğunu söyledi. Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Yunus Emre ve Sarı Saltuk'un yol aydınlattığını belirten Yılmaz, bundan sonra da aydınlatmaya devam edeceğini vurguladı. Devletin herhangi bir inancı öteki inançlara dayatmayacağı gibi insanların inançlarına doğrudan da müdahale edemeyeceğini kaydeden Yılmaz, "Devlet, toplumdaki farklı inançlara karşı adil ve eşit bir tutum takılmalıdır, bundan sonrada takınacaktır. Bizler laikliği, ülkemizde inanç hayatının ve manevi ortamının barış ve esenlik içerisinde sürmesinin teminatı sayıyoruz. İnançlara eşit mesafede duran bir laiklik anlayışını savunuyoruz. Devlet ile milletin birbirine kuşkuyla bakmasını önledik, devlet ile milleti barıştırdık. Daha almamız gereken mesafeler belki olabilir, inşallah onları da hep birlikte gidereceğiz. Herkesin hak ve hukukunu koruduk, bundan sonra da koruyacağız. Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'DEMOKRASİNİN ÇITASINI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ'

Alevi kanaat önderlerinin kendisini ziyaretinde, dinlerini evlatlarına öğretme talebi olduğunu anlatan Bakan Yılmaz, Malatya İnönü Üniversitesi'nde 'Alevi Araştırma Enstitüsü' kurulması için Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) karar çıktığını ve bunun Bakanlar Kurulu'nca da imzalandığını kaydetti. Bu kararın, kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanacağını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"İnşallah Alevi kardeşlerimizin inançlarının en sağlıklı, en doğru bir şekilde yine kendileri tarafından bir başka kimse tarafından tanımlanmadan daha halkın ihtiyacını karşılayacak şekilde bir enstitüyü hayata geçireceğiz. Müfredatta da güncelleme yaptık, yapmış olduğumuz güncellemeleri de kendilerine sunduk. Gerçekten çok mesafe aldıklarını söylediler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de varsa eksikliklerimiz onları da gidereceğiz. Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Çoğulcu, eşitlikçi ve katılımcı demokrasinin çıtasını daha da yükselteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir arada yaşıyoruz, yan yana yaşıyoruz. Şehit olduğu zaman, savaşa gittiğimiz zaman hiç kimse sormuyor. Çanakkale'de ve Sarıkamış'ta beraberdik, terörle mücadelede yine Afrin'de beraberdik. Ayrımız gayrımız yok, bu topraklar için can veren herkesin bu toprakların refahından, hakkından, hukukundan aynı şekilde yararlanması lazım. Onun için Türkiye'yi bugüne kadar beraber getirdik, bundan sonra da hep beraber götüreceğiz."

Yapılan duanın ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekilerin katılımıyla temel atma töreni gerçekleştirildi.

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