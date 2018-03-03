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Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇTI Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha sonra Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi...

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇTI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz daha sonra Sivas Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi'nin açılışına katıldı. Açılışta Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile çok sayıda vatandaş yer aldı.
Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada kentsel dönüşümün amacının bir ihya hareketi olduğunu ve  insana daha güzel binalar kazandırmak olduğunu söyledi. İnsanların binalar arasında ezilmemelerini istediklerini kaydeden Yılmaz, şöyle dedi:
"Bunun için de özellikle bizim gibi Selçuklu şehri olan Sivas'ta dikey değil yatay mimarinin olmasını savunuyoruz. Komşuluk kültürü ancak yatay mimarilerle mümkündür. Bu nedenle kültürümüzün korunmasını, kentsel dönüşümde de olmazsa olmaz unsuru olarak görüyoruz. Şehirlerimizin çocuklara, gençlere, yaşlılara, kadınlara, engelli engelsiz bütün vatandaşlarımızın ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılmasını, planlanmasını istiyoruz. Çevre düzeni planları ülkenin yüzde 100'ünde tamamlandı. Şu anda tarım alanı neresi, konut alanı neresi, ova neresi, özel çevre koruma alanı neresi, sulak alan neresi; tamamı belli. Türkiye'nin en önemli ihtiyacı biz iktidara geldiğimizde konuttu. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa bir süre içerisinde sadece belirli şehirlerde değil Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirdik. Temelini attığımız her eserle insanımızın yaşam kalitesini artırdık. Şehirlerimizin standartlarını da yükselttik. İşte bugün burada bu projenin başlattığımız projeyle de Sivas'ın standardını yükseltiyoruz. Küçük Sanayi Sitesi önceden Sivas'a hizmet veriyordu. Ama biraz önce gördük ki bu artık Sivas'a yakışmıyor. Gördük ki bu artık insanımıza yakışmıyor. Gördük ki burada insanca bir hizmet üretilebilmesi mümkün değil. İnşallah dev projelerle ülkemizin yarınlarını inşa ediyoruz. Bu çerçevede birçok eseri Sivas'a da kazandırdık. Bugün de binaları yeniden yapmak için ihya girişimini başlatıyoruz. Daha sağlıklı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz."
Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve beraberindekiler Kentsel Dönüşüm Ofisini'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Yılmaz ardından Sivas Belediyesi'ne ait Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi ile Kadı Burhanettin Kuran Kursu'nu ziyaret etti.

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