Bakan Yardımcısı Yerlikaya: Devlet en güçlü sponsordur

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - GENÇLİK ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Sporcularımız ne kadar başarılı olursa o kadar da devletimiz teşvikini artıracaktır. Devlet, en güçlü sponsordur" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Yerlikaya, ilk olarak Kadıdağı mevkisinde yapımı sürdürülen Mahalli İdareler Merkezi, Kastamonu Gazi Stadyumu ve spor salonunda incelemelerde bulundu. Yerlikaya, ardından Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorusu üzerine Yerlikaya, devletin en güçlü sponsor olduğunu vurgulayarak, "Devlet, vatandaşın her türlü ihtiyacını giderir; ama ufak tefek sıkıntılar var mıdır? Vardır muhakkak. Sporcularımız ne kadar başarılı olursa o kadar da devletimiz teşvikini artıracaktır. Geçmişte sporcuların tesadüflerle başarılı olduğu dönemler vardı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Yerlikaya, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği, Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu ile Kastamonu Yurdu'nu ziyaret etti.



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