Bakan Yardımcısı Yerlikaya: Bu seçim bir milat olsun

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Şırnak ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Hizmetlerimizle, birlikteliğimiz ile tamamen seçimden sonra da burada beraber olacağız. Bir olacağız. Buna inanın. Bu seçim bir milat olsun" dedi.Şırnak'a çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Vali Mehmet Aktaş, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Ali Recep Er ile birlikte Kaymakam Çeşmesi köyünü ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şunları söyledi:"Bizim hedefimiz bölmek, parçalamak, ayrıştırmak değil. Hedefimiz bugün olduğu gibi, devletimizin tüm imkan ve kaynaklarını Şırnak’ımıza, memleketimize, beldelerimiz aktarmak ve kaynakları önünüze sermektir. Bunu bugün valimiz kanalıyla, değişik kurumlar kanalıyla yapıyoruz. Ama biz diyoruz ki; gelin bir olalım, birlik olalım. Aramıza nifak tohumu atanlara, fitne atanlara, birbirimizi ayrıştırmak isteyenlere bir şamar atalım. Kalben yaklaşalım, birbirimizi sevelim. Cumhur İttifakı'nı diriltelim, beraberce yolumuza devam edelim. 31 Mart seçimlerine baktığınızda bugün sadece bir belediye seçimi değildi, belediyeyi oylamayacağız. Biz Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Afrika’daki mazlumları da oylayacağız. Bugün mazlumların umudu bir Cumhurbaşkanı var. Bugün nerde bir mazlum varsa, mazlum için ağlayan, mazlum için dertlenen bir Cumhurbaşkanı var. Ben inanıyorum Şırnak’ta tarihinde olmadığı kadar bir oy oranı ile belediyemizi alıp, büyük hizmetlere talip olacağımızı ve sizlerinde bu teveccühü bizlere göstereceğinize inanıyorum."BİRİLERİ KAPI ARKALARINDAN FİTNE ÜRETİYOR31 Mart seçimlerinin milat olması için çağrıda bulunan Yerlikaya, "Biz buraya sadece seçim sürecinde gelmeyeceğiz. Hizmetlerimizle, birlikteliğimiz ile tamamen seçimden sonra da burada beraber olacağız. Bir olacağız, buna inanın. Bu seçim bir milat olsun. Hep denediniz, denendi. Gelin, ışıkları yakalım. Aydınlanalım. Gelin beraber güçlenelim. Bakın fitne kol geziyor. Birileri kapı arkalarında fitne üretiyor. Hizmet üretemeyen, fitne üretir. Bugüne kadar hangi hizmetini gördünüz malum yapıdan. Sizi sömürüp kime hizmet ettikleri belli olmayan kişilerin ardından gitmeyin. Bakın geçmişteki gibi değil. Artık hiçbir şey geçmişteki gibi değil. Korku dünyası yok. Biz sırtımızı devletimize verip yolumuza devam edelim. Allah'ın izni ile bize hiçbir şey olmaz. Efendim. tehdit edeceklermiş. Buyurun buradayız. Alnımız açık imanla duruyoruz. Hiç kimseden korkumuz yok. Sizlere hizmetkar olamaya talibiz. Yakın ışıkları, beraberce coşalım. Korkmak yok. Adamların işi fitne. Kapalı kapılar ardında oturup akşama kadar fitne üretmek. Bir Kürt vatandaşımızın çocuğu zarar gördüğünde bir Cumhurbaşkanımızın düştüğü hallerine bakın. Bir de onların hallerine bakın. Ya öyle bir dertleri yok. Onların bir vatandaşımıza hizmet edeyim dertleri yok" diye konuştu.Köyde vatandaşlarla birlikte yemek yiyen Bakan Yardımcısı Yerlikaya, daha sonra Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Mehmet Aktaş ile makamında bir süre görüştü.

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