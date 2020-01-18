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Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık
POLİTİKA 18.01.2020, 17:07
ŞANLIURFA’da yeniden düzenlenen Şehitlik Müzesi açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hainlerle gece gündüz mücadele ettiklerini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık, çok şükür" dedi.
Şanlıurfa-Mardin Karayolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık'taki Şehitlik Müzesi yapılan yeni düzenlemeyle açıldı. Açılış törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kırkkale Valisi Yunus Sezer, Amasya Valisi Osman Varol, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuga, belediye başkanları, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı. Törende konuşan İnce, bir toprak parçasını vatan kılan unsurların üzerindeki yaşanmışlıklar, verilen emek ve dökülen kan olduğunu söyledi.
'BUNLARI EN KISA SÜREDE TEMİZLEYECEĞİZ'
Şehitlerin bıraktığı vatan toprağının miras değil, emanet olduğunu dile getiren İnce, şunları dedi:
"Gece gündüz çalışıyoruz, niye çalışıyoruz? Bu kutsal vatan topraklarına zerre kadar zarar gelmesin, bu milletin güvenliğine, huzuruna zerre kadar zarar gelmesin ve bu bayrağı indirmek isteyen, bu ezanları susturmak isteyenlere fırsat verilmesin diye bu hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz hep birlikte. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla, bunları en kısa sürede temizleyeceğiz. Vatanımıza, milletimize yakışır bir şekilde huzur ve güven ortamında daha ileriki nesillere bu toprakları, bu vatanı, bu kutsal emaneti teslim edeceğiz."
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de milli mücadele yıllarında destan yazan Şanlıurfa'nın Barış Pınarı Harekatı'nda da kahramanlık sergilediğini söyledi. Erin, "Şanlıurfa, bu harekata, 7'sinden 70'ine tereddütsüz bütün kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, basın mensuplarıyla, yerel yönetimiyle tek vücut olmuş halde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en büyük desteği vermiş ve 2011 yılından bu yana misafir ettiği 500 bin civarındaki Suriyeli'ye göstermiş olduğu misafirperverlikle bütün dünyaya örnek olmuştur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından edilen dualarla şehitlerin eşyalarının sergilendiği müze açıldı.
Şanlıurfa-Mardin Karayolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık'taki Şehitlik Müzesi yapılan yeni düzenlemeyle açıldı. Açılış törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kırkkale Valisi Yunus Sezer, Amasya Valisi Osman Varol, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuga, belediye başkanları, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı. Törende konuşan İnce, bir toprak parçasını vatan kılan unsurların üzerindeki yaşanmışlıklar, verilen emek ve dökülen kan olduğunu söyledi.
'BUNLARI EN KISA SÜREDE TEMİZLEYECEĞİZ'
Şehitlerin bıraktığı vatan toprağının miras değil, emanet olduğunu dile getiren İnce, şunları dedi:
"Gece gündüz çalışıyoruz, niye çalışıyoruz? Bu kutsal vatan topraklarına zerre kadar zarar gelmesin, bu milletin güvenliğine, huzuruna zerre kadar zarar gelmesin ve bu bayrağı indirmek isteyen, bu ezanları susturmak isteyenlere fırsat verilmesin diye bu hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz hep birlikte. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla, bunları en kısa sürede temizleyeceğiz. Vatanımıza, milletimize yakışır bir şekilde huzur ve güven ortamında daha ileriki nesillere bu toprakları, bu vatanı, bu kutsal emaneti teslim edeceğiz."
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de milli mücadele yıllarında destan yazan Şanlıurfa'nın Barış Pınarı Harekatı'nda da kahramanlık sergilediğini söyledi. Erin, "Şanlıurfa, bu harekata, 7'sinden 70'ine tereddütsüz bütün kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, basın mensuplarıyla, yerel yönetimiyle tek vücut olmuş halde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en büyük desteği vermiş ve 2011 yılından bu yana misafir ettiği 500 bin civarındaki Suriyeli'ye göstermiş olduğu misafirperverlikle bütün dünyaya örnek olmuştur" diye konuştu.
Konuşmaların ardından edilen dualarla şehitlerin eşyalarının sergilendiği müze açıldı.
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