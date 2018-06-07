Bakan Yardımcısı Ceylan: Ruhsatsız yapı yapan, hapis cezası alacak

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, imar barışı düzenlemesinin tarihi fırsat olduğunu belirterek, "İmar cezalarıyla ilgili hükmün ertelenmesi uygulanmayacak. Bundan sonra artık eğer imara aykırı veya ruhsatsız yapı yapan bir kişi olursa direkt hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Vatandaşlarımızı uyarmış olayım" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de şu an 26 milyon 358 bin yapı stokunun bulunduğunu belirten Ceylan, bu yapı stokunun yaklaşık 13 milyonunun imar veya iskan sorunu olduğunu söyledi. Bu nedenle gerek belediyelerle gerekse kamu kurumlarıyla mahkemelik birçok durum söz konusu olduğunu kaydeden Ceylan, "Vatandaşımız büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Belediyeler de imar kanunundan kaynaklanan müeyyideleri yerine getirmek için birçok soruşturmalar açmış bulunmakta. Bu yapıları yıkmak çok da kolay değil. Yılların sorunu. Belki cumhuriyet tarihinin en önemli imar barışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşımızın müracaatı neticesinde, yapı kayıt belgesi alması durumunda bütün bu imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacaktır. Cezalar, yıkım kararları ortadan kalkacak. Vatandaşımız da bu fırsattan yararlanarak, rahatlamış olacaktır. Bu yılların kangren olmuş sorunu ortadan kaldırılmaktadır" diye konuştu.

'İMAR CEZALARINDA HÜKMÜN ERTELENMESİ UYGULANMAYACAK'

İmar barışı düzenlemesinin tarihi fırsat olduğunu vurgulayan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ceylan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar bu ihtilaflardan kurtularak, rahat bir şekilde evlerine, konutlarına, iş yerlerine; su, elektrik, doğal gaz bağlama imkanlarına kavuşacaktır. Kaçak bir şekilde bağlatma durumlarından da kurtulmuş olacaklardır. Bu tarihi bir fırsat. Bütün vatandaşlarımız yararlansınlar. İmar cezaları çok ağır cezalar, çok ağır müeyyideleri var. Hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor vatandaşlarımız. Bundan sonra çok daha ciddi ağır müeyyideler olacak vatandaşlara. Yargıtay bir karar aldı. İmar cezalarıyla ilgili hükmün ertelenmesi uygulanmayacak. Bundan sonra artık eğer imara aykırı veya ruhsatsız bir yapı yapan bir kişi olursa direkt hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Vatandaşlarımızı uyarmış olayım. Bu tür ruhsatsız yapılara, iskan izni alınmayan yapılara elektrik, su, doğal gaz bağlayan yöneticilerde hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Aman bundan sonra vatandaşlarımız bu tür kaçak yapılara tevessül etmesinler."



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