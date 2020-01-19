Bakan Varank'tan Kalecik'e ziyaret

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Ankara'nın Kalecik ilçesini ziyaret etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, Kalecik ilçesini ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili bilgi veren Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, açıklamasında "Geçtiğimiz haftalarda Sayın Bakanımızı ziyaret etmiş ve ilçemize davet etmiştik. Sayın Bakanımız bize hafta sonunda sürpriz yaptı, kendilerine Kalecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan bilgi verdik. Aynı zamanda seçim döneminde vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz projeler içerisinde yer alan 'SODES Projesi' kapsamında Kalecik'e yapılacak olan Kurutulmuş Ürünler Tesisi ve İHA Test ve Geliştirme Merkezi için desteklerini istedik. Sayın Bakanımız olumlu karşıladı, Kalecik için güzel günler yakında inşallah" ifadelerine yer verdi.Ziyarette günün anısına Bakan Varank'a Yerli ve Milli Otomobilin karikatürü hediye edildi.