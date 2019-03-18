Bakan Varank: Savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 65’e çıktı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var" dedi.

Amasya’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, valiliği ziyaret etti, bir otelde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Varank, 104 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi bugün de farklı isimlerle, farklı şekillerde karşımızda duranlar olduğunu söyleyerek, "Mücadelemiz hala devam ediyor. Çanakkale’de yedi düvel nasıl bir olup üstümüze geldiyse bugün de üstümüze geliyorlar. Şu son yıllarda, gerek sınır içinde, gerek sınırlarımız dışında yaşanan gelişmeleri bir gözünüzün önüne getirin. Önce çukurlarla, barikatlarla terörü şehirlere taşımak istediler. Sonra binlerce kilometre öteden bölgemize gelip, sözde terörle mücadele bahanesi altında sınırımızda terör koridoru oluşturmak istediler. Binlerce TIR dolusu silahı, mühimmatı sınırımızın hemen yanı başına dizdiler. Bu hazırlıkları yaparken, eş zamanlı olarak ülkemizde hain bir darbe girişiminde bulundular. Biz şehirlerimizdeki terör artıklarını temizleyip attık. Gerek Fırat Kalkanı ile gerek Zeytin Dalı operasyonu ile sınırımızdaki tüm hevesleri boşa çıkardık. 15 Temmuz gecesi silahlara, tanklara, toplara kafa tutup, darbe heveslilerine ağır bir tokat attık. Hepsinde de şehitlerimizle, gazilerimizle bu toprakların bizim topraklarımız olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik" dedi.

'YERLİLİK ORANI YÜZDE 65'E ÇIKTI'

Türkiye'ye saldırmaktan geri durmayanlar olduğunu söyleyen Bakan Varank, "İşte bakın, dünyanın bir ucunda, yeni Zelanda’da bir terörist asırlar öncesinin hesabını görmek için İstanbul’da minareleri yıkmaktan, Ayasofya’yı geri almaktan bahsediyor. Yeni Zelanda’da açık bir terör eylemi olarak önümüze çıkan bu zihniyet, farklı suretlerde farklı yerlerde aynı motivasyonla hareket ediyor. İşte bu yüzden bizim bu tehditlere karşı uyanık olmamız lazım. Aziz şehitlerimizin emaneti bu ülkeyi her alanda daha da güçlendirmemiz lazım. Bunun bilinciyle, biz 17 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda bağımsızlığımızı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz. Aynı bir asır önce, farklı cephelerde mücadele verdiğimiz gibi bugün de farklı kulvarlarda ülkemizi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bugün savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik oranını yüzde 65’e çıkarmış bir Türkiye var. Sanayisini güçlendiren, ekonomisini büyüten bir Türkiye var. Milli teknoloji hamlesiyle yüzünü katma değerli üretime dönen bir Türkiye var. İşte ancak bu adımlarla, bu zor coğrafyada hüküm sürmeye devam edebileceğimizi çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, buradaki programının ardından belediye tarafından yapılan Yeşilırmak Şişirme ve Kauçuk Bent Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi, yetkililerden bilgi aldı.



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