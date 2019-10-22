Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi(3)

'YEREL BELEDİYELER KAMU ALIMLARINDA YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETMELİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret etti. Yüzde 60’ı yerli üretilen vagonları inceleyen Bakan Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu belirten Bakan Varank, “Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye’de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şu anda makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunu sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye’de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor. Biz buradan çağrımızı yapmış olalım. Bu vagonlar İstanbul’da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye’deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim” dedi.

Muammer İRTEM,Semih ŞAHİN/BURSA, ()