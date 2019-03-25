Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finans piyasalarındaki hareketliliğe ilişkin konuştu. Bakan Varank, "Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz'da tanka, topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'Dünden Bugüne AK Sevda Trabzon' toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'yi 17 yılda 3,5 kat büyüttüklerini kaydeden Bakan Varank, "Önümüzde 2023 yılı hedeflerimiz var. Onlara ulaşabilmek için bir o kadar daha büyümeye ulaşmamız lazım. O yüzden sadece hizmetlere, reformlara, atılımlara odaklanabileceğimiz bir döneme ihtiyacımız var. Bu da önümüzde duruyor. Rabbim kısmet ederse 31 Mart'tan sonra 4,5 yıl seçimsiz geçireceğimiz bir dönem bizi bekliyor. Bu Türkiye için altın değerinde bir fırsattır. Bu fırsatı iyi görmemiz, iyi değerlendirmemiz lazım. Biz hiçbir zaman karnından konuşanlardan olmadık" dedi.

'MİLLETİMİZ PABUÇ BIRAKMAZ'

Seçime 1 haftadan az bir süre kaldığını hatırlatan Bakan Varank, finans piyasalarındaki hareketliliğe ilişkin de mesajlar verdi. Manipülatif hareketlerle milletin kararına etki edilmeye çalıştığını söyleyen Bakan Varank şöyle konuştu:

"Seçime 1 haftadan az bir süre kaldı. İşte böyle bir dönemde yine manipülatif hareketlerle milletimizin kararına etki etmeye çalışıyorlar. Ama onlar bu aziz milleti hâlâ tanıyamadılar. O yüzden hep kaybettiler, kaybetmeye de mahkûmlar. 15 Temmuz'da tanka topa kafa tutan milletimiz, bu operasyonlara da pabuç bırakmaz. Bu operasyonlara yeltenenlerin kimler olduğunu devletimiz gayet iyi biliyoruz. Biz bunlardan hesabı soracağız ama bunlar asıl büyük hesabı sandıkta ödeyecekler. Kurdukları tüm planları yine milletimiz onların başlarına geçirecek. Bundan şüphemiz yok."

Kent ve bölgeye yapılan yatırımlardan da bahseden Bakan Varank, toplantının ardından Of ilçesine geçti.



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