Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'Nİ GEZDİLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Bakan Varank, ziyaret kapsamında, burada firma tarafından üretilen yerli elektrikli otobüsün sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Varank, Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye'deki sanayi altyapısını kendi gözleriyle de görmesi için bugün Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi ziyareti yaptık. İnşallah iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle yanaşmasını, birbiriyle ilişkilerini geliştirmesini daha önemli ve faydalı olduğunu inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri, iş birlikleri var. Onlarda biliyorsunuz petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımları var" dedi.

İki bakan, daha sonra zırhlı askeri araçların tanıtımını izledi.



