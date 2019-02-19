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Bakan Varank esnafı ziyaret edip, şalgam suyu içti (2)

SEÇİM BÜROSU AÇTI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ile birlikte, Seyhan Belediye Başkan Adayı Firket...

Bakan Varank esnafı ziyaret edip, şalgam suyu içti (2)

SEÇİM BÜROSU AÇTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve Cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü ile birlikte, Seyhan Belediye Başkan Adayı Firket Yeni’nin Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi’ndeki seçim bürosunun açılışını yaptı.
CEYHAN’A 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Açılışta halka seslenen Bakan Varank, enerji ihtisas bölgesi ilan edilen Ceyhan ilçesindeki entegre petrokimya tesislerinden bahsetti. Projenin ilk yatırımıyla ilgili geçen aylarda İstanbul’da imza töreni gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Varan, şunları söyledi:
"Burada yapılacak ilk yatırımla yıllık 450 bin ton polipropilen üretilecek bir fabrikanın adımlarını atacağız. Bu tesis tam 1,2 milyar dolarlık bir yatırım bedeline sahip ve doğrudan 2 bin kişiye istihdam kapısı sağlayacak. Türkiye petrokimya alanında oldukça önemli cari açık veren bir ülke. İnşallah biz hem bu yatırımı yapılacak tesisle ve Ceyhan’da oluşturacağımız 10 milyar doların üzerindeki entegre petrokimya tesisi ile Türkiye’nin cari açık problemine önemli bir çözüm getirmiş olacağız."

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