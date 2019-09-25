Bakan Varank: Bize iftira atan muhalefet IMF ile gizli görüşüyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile görüşmesiyle ilgili, "Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hükümetimizi 'IMF ile anlaşma yapacaklar' diye itham edip duruyordu. Biz defaatle, 'Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını' ifade ettik. Şimdi görüyoruz ki, bize iftira atan muhalefetin kendisi IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor" dedi.

Bakan Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılmak üzere ilçeye geldi. İlk olarak ilçe belediyesini ziyaret eden Bakan Varank, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Çerkeş OSB'de düzenlenen açılış törenine katıldı. Bakan Varank'a, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile yetkililer eşlik etti.

'SOMUT VE İDDİALI HEDEFLER KOYDUK'

Törende konuşan Bakan Varank, önlerinde 4 yıllık kesintisiz bir reform ve atılım döneminin olduğunu söyledi. Daha güçlü bir Türkiye için kollarını sıvadıklarını ve yönlerini belirlediklerini ifade eden Bakan Varank, "Ülkemizde, katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikâyesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçtiğimiz günlerde açıkladığım, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz' belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki yüksek teknoloji ve inovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesiyle, teknoloji odaklı sanayileşme için somut adımlar atacağız. Girişimcilik alanında uygulayacağımız politikalarla, fikirden ürüne kadar tüm süreçte girişimci sayısını artıracak ve ekosistemi daha da güçlendireceğiz" dedi.

'GÖRÜŞMELERİN İÇERİĞİNİ ANLATMALARI GEREK'

Bakan Varank, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile yaptıkları görüşmeye tepki göstererek, şunları söyledi: "Ekonomide yaşanan olumsuzluklara karşı neredeyse zil takıp oynamadıkları kalan ana ve yavru muhalefet, hükümetimizi 'IMF ile anlaşma yapacaklar' diye itham edip duruyordu. Biz defaatle, 'Türkiye'de IMF defterinin açılmamak üzere kapandığını' ifade ettik. Şimdi görüyoruz ki bize iftira atan muhalefetin kendisi IMF ile gizli görüşmeler gerçekleştiriyor. İki bağımsız partinin yetkilileri aynı anda gizlice otellerde IMF heyetiyle buluşuyor. Kamuoyuna açık bir şekilde görüşmek varken, gizli kapaklı görüşmelere yeltenen muhalefetin niyetinin halis olduğunu düşünmemizi kimse beklemesin. Muhalefetin her türlü spekülasyona gayet açık bu görüşmenin içeriğini hala tam anlamıyla açıklayamıyor oluşu, bizleri derin düşüncelere sevk ediyor. Muhalefetin IMF gibi uluslararası bir kuruluşla pazarlık ediyor görüntüsüne girmesi asla kabul edilebilir bir durum değil. Şunu herkesin iyi bilmesi lazım. Türkiye’nin yarınlarını hiç kimseye ipotek ettirmeyiz. Muhalefetin bu tutumunun, milli mücadele döneminde yabancı güçlerle pazarlık yapan zararlı cemiyetlerden, mandacılardan hiçbir farkı yok. İşte bu yüzden bu işin sorumlularının çıkıp milletimize hesap vermesi bu görüşmelerin içeriğini anlatmaları gerek."

Bakan Varank, konuşmasının ardından 11 fabrikanın toplu açılışını gerçekleştirdi.



