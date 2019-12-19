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Bakan Turhan: Siber tehdit karşısında organizasyonumuzu oluşturduk

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, siber güvenlikte oluşabilecek güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp, önceden tedbir almanın çok önemli olduğunu söyledi. Turhan, "Biz, bu tehdit karşısında yerimizi...

POLİTİKA 19.12.2019, 12:46
Bakan Turhan: Siber tehdit karşısında organizasyonumuzu oluşturduk
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, siber güvenlikte oluşabilecek güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp, önceden tedbir almanın çok önemli olduğunu söyledi. Turhan, "Biz, bu tehdit karşısında yerimizi almış ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonumuzu oluşturmuş bulunuyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda düzenlenen 'Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. Turhan, 17 ülkeden 19 takımın yarışacağı ve 87 katılımcının icra edeceği tatbikatın 2 gün boyunca devam edeceğini belirterek, "Bu süre içerisinde katılımcı ülkelerden oluşan takımlar zafiyetleri ve zararlı yazılımları tespit edip, gerekli önlemleri en hızlı şekilde alabilmek için zamana karşı amansız bir mücadele sergileyecekler. Tatbikatın sona ereceği 20 Aralık akşamı düzenlenecek törende, dereceye giren takımlar ilan edilecek" dedi. 
'GENİŞBANT ABONE SAYIMIZ 75,3 MİLYON'
Bakan Turhan, insanların, bilgi ve iletişim teknolojileriyle daha önce hiç olmadığı kadar iç içe olduğu bir dönemde olduklarını vurgulayarak, "Günden güne gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bilgi ve iletişim teknolojileri hayal dahi edemediğimiz bir hızda, kalite ve verimliliği katlayarak ilerliyor. Geniş bant abone sayımız 75,3 milyona ulaşmış durumda. Bir başka deyişle geniş bant penetrasyon oranımız yüzde 92 civarındadır. Mobil geniş bant internet abone yoğunluğumuz ise yüzde 75 seviyesindedir. 82 milyon nüfusa sahip ülkemizde yaklaşık 45 milyon e-devlet kullanıcısına ulaşmış durumdayız. E-devlet üzerinden 636 kurumun 5 binin üzerinde hizmetini sunuyoruz. Öte yandan, önümüzdeki yılların en önemli gündem maddesi olan 5G ve fiber altyapılara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.
'3,1 MİLYON FİBER ABONEYE SAHİBİZ'
Türkiye'de 2010 yılından itibaren verilmeye başlanan fiber geniş bant hizmetinde son yıllardaki yıllık büyüme ortalamasının yüzde 20 düzeylerinde gerçekleştiğini ifade eden Turhan, "Bugün itibarıyla 3,1 milyon fiber aboneye sahibiz. Abone sayılarındaki bu gelişmeye uygun olarak altyapıda aynı şekilde gelişim göstermiştir. Bu kapsamda, 2015 yılı ilk yarısında 9 milyon olan erişilen hane sayısı, bugün itibarıyla 14 milyonu aşmış ve son 4 yılda yüzde 55 dolayında bir artış olmuştur. Ayrıca bu dönemdeki fiber altyapı uzunluğumuz da yüzde 40 artarak 371 bin kilometreyi geçmiştir. Önümüzdeki dönemde, fiber altyapıların kurulumlarının daha da hızlanması ve kolaylaşması için ilgili paydaşlarla teknik ve hukuki çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.
'SİBER TEHDİT KARŞISINDA YERİMİZİ ALDIK'
Turhan, siber saldırganların, siber uzayda günden güne daha karmaşık, etki seviyesi artan, küresel ölçekli faaliyetler yürüttüğünü kaydederek şöyle konuştu:
"Bu durum bireylerin, kurumların, hatta aynı anda birden fazla ülkenin etkilenmesine neden oluyor. Bu bakımdan siber güvenlik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber güvenlikte oluşabilecek bir güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp, önceden tedbir almak çok büyük önem taşıyor. Biz, bu tehdit karşısında yerimizi almış ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonumuzu oluşturmuş bulunuyoruz. Siber güvenliğin artırılması hususunda; Mayıs 2013'te Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz yani USOM'u kurduk, siber olaylara müdahale ekiplerini oluşturduk. Her geçen gün yeni ekiplerin kurulması ile de güçleniyoruz. USOM koordinasyonunda yaklaşık bin 300 kurum ve kuruluşta siber olaylara müdahale ekiplerimizi kurmuş durumdayız. Bu ekipler 7-24 prensibiyle çalışarak, kritik sistemlerimizi takip ediyor ve siber olaylara karşı müdahale ve koordinasyon faaliyetini yürütüyor. Bugün itibarıyla bin 300 kurum ve kuruluştan 3 bin 774 siber güvenlik uzmanı ile siber güvenlik bildirimlerini, tehdit ve saldırı bilgilerini anlık olarak paylaşan bir yapıyı oluşturmuş durumdayız."
'EĞİTİMLERE 3 BİNDEN FAZLA KATILIM OLDU'
Turhan, geçtiğimiz aylarda, 'Siber Talimhane' eğitimlerinde 117 kişiye 3 gün boyunca uygulamalı siber güvenlik laboratuvar eğitimi verildiğini de belirterek, "Ayrıca lise öğrencilerine de sınıf eğitimleri verildi. Düzenlediğimiz bu eğitimlere 3 binden fazla katılım oldu. USOM ekiplerimizin hazırladığı siber güvenlik eğitimlerini on-line olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki BTK Akademi üzerinden devreye aldık. Tüm bunların yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşlarla en etkin ve hızlı biçimde siber tehdit istihbaratı paylaşımına ve ülkemizin kritik altyapılarının korunmasına yönelik faaliyetlere yoğunlaşmış bulunuyoruz. Siber olaylara hazırlık ve müdahale seviyelerinin artırılması konusunda hem ulusal hem uluslararası boyutta, 2011 yılından bu yana geniş katılımla toplam 5 siber güvenlik tatbikatı düzenledik. Bu bağlamda, gerçekleştireceğimiz 'Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'nı; olay müdahale kabiliyetlerinin ve hazırlık seviyelerinin artırılması, siber risklerin ve etkilerinin ortak anlayışla ele alınması ve siber tehditlerin azaltılması adına tüm katılımcıların yararlanacağı önemli bir etkinlik olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Turhan, konuşmasının ardından sahnede bulunan butona basarak, tatbikatı başlattı.

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