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Bakan Turhan nakliyecilerle biraraya geldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi.
POLİTİKA 22.01.2020, 23:32 23.01.2020, 09:31
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BAKAN TURHAN, NAKLİYECELER İLE BİR ARAYA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli programlara katılmak üzere Kırıkkale'ye geldi. Bakan Turhan, Kırıkkale- Ankara karayolunda bulunan bir dinlenme tesisinde, nakliyecilerle bir araya geldi. Zorunlu hale getirilen dijital takograf uygulaması, nakliye fiyatlarının belirlenmesi ve yük bildirimleri konusundaki sorunlarının giderilmesini isteyen nakliyecileri dinleyen Bakan Turhan, talepleri not aldı. Bakan Turhan, dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Bakan Turhan'a, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen de eşlik etti.
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