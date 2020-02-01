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Bakan Turhan: Bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım
POLİTİKA 01.02.2020, 15:07
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'de son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarının 100 milyar liranın üzerinde olduğunu belirterek, "Böyle zamanlarda bu afetleri, siyasete alet etmememiz lazım. Bunları siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz kullanmıyoruz." dedi.
Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapım çalışmaları süren Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Ardından Bakan Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il genelinde toplanan yardımların gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bakan Turhan, depremle ilgili Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, "Zaman zaman deprem, sel, yangın afetleriyle insanlarımız mağdur oluyor. Devletimiz bütün imkân ve kabiliyetleriyle, yardım ekipleriyle bunlara müdahale ediyor. Burada da aynı hadiseyi yaşadık. Türkiye tek yürek oldu" dedi.
'GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'
Afetin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Turhan, Türk milletinin böylesine zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi iyi bildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Biz hükümet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların katbekat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında bu rakamları ifade ettiler; Van'a 25 milyar liralık yatırım yaptık. Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarı 100 milyar liranın üzerinde. Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım. Bunlar siyaset üstü; milletimizin mağduriyetinden faydalanarak, siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz de kullanmıyoruz. Devlet ve hükümet olarak milletimize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. Burada övünmek yok. Herhangi bir şekilde milletimizin parasıyla yaptığımız yardımları milletin başına kakmıyoruz, bu bizim görevimiz" diye konuştu.
Rize'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapım çalışmaları süren Salarha Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Ardından Bakan Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere il genelinde toplanan yardımların gönderilmesi için düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Bakan Turhan, depremle ilgili Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, "Zaman zaman deprem, sel, yangın afetleriyle insanlarımız mağdur oluyor. Devletimiz bütün imkân ve kabiliyetleriyle, yardım ekipleriyle bunlara müdahale ediyor. Burada da aynı hadiseyi yaşadık. Türkiye tek yürek oldu" dedi.
'GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'
Afetin yaralarının sarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Turhan, Türk milletinin böylesine zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi iyi bildiğini söyledi. Bakan Turhan, "Biz hükümet olarak bu afetlerde depremler için toplanan vergiler ve yardımların katbekat üzerinde devletimizin bütçesinden yardım yapıyoruz, destek sağlıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız genişletilmiş il başkanları toplantısında bu rakamları ifade ettiler; Van'a 25 milyar liralık yatırım yaptık. Son 10 yılda deprem afetleri için yapılan yardım miktarı 100 milyar liranın üzerinde. Böyle zamanlarda bu afetleri siyasete alet etmememiz lazım. Bunlar siyaset üstü; milletimizin mağduriyetinden faydalanarak, siyasi nema olarak kullanmamamız lazım. Biz de kullanmıyoruz. Devlet ve hükümet olarak milletimize karşı olan görevimizi yerine getiriyoruz. Burada övünmek yok. Herhangi bir şekilde milletimizin parasıyla yaptığımız yardımları milletin başına kakmıyoruz, bu bizim görevimiz" diye konuştu.
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