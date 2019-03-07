Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?

Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)

'MİLLET İTTİFAKI OLMUŞ İLLET, ZİLLET İTTİFAKI' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu'da yapımı süren 'Güney Çevre Yolu' şantiyesi ziyaretinin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla...

Bakan Turhan: 2020'de 5G'yi ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız (2)

'MİLLET İTTİFAKI OLMUŞ İLLET, ZİLLET İTTİFAKI'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bolu'da yapımı süren 'Güney Çevre Yolu' şantiyesi ziyaretinin ardından Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Turhan'ın meydana gelişi sırasında yolunu kesen davul ve zurnacılar bahşiş istedi. Bakan Turhan'ın koruması davulculara bahşiş verdi. Bakan Turhan burada yaptığı konuşmada, "Bu vatanı parçalamak isteyenler var mı? Bölmek isteyenler var mı? Onlarla işbirliği içinde olanlar var mı? Bunlardan ders alacağız. Bugün siyasi bir harekette ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen terör örgütünün uzantısı olan bir siyasi partiyle işbirliği içine girmiş bir grup var. Adına da Millet İttifakı demişler ama olmuş illet, zillet ittifakı. Bu önemli bir konu ve biz sizlerle paylaşıyoruz. Ama benim insanım ariftir. Benim insanım ferasetlidir. Bu tür ittifaklara bugüne kadar prim vermedi, çok şükür aldanmadı. Bundan sonra da aldanmayacak" dedi.
Turhan daha sonra AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328