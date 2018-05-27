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Bakan Tüfenkci: Yıkmak için gelmeye çalışanlar var

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanı seçilirse 'Kanal İstanbul' ve 'yerli otomobil' projelerini durduracağını söyleyen CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye tepki göstererek, "Bir yandan...

Bakan Tüfenkci: Yıkmak için gelmeye çalışanlar var

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cumhurbaşkanı seçilirse 'Kanal İstanbul' ve 'yerli otomobil' projelerini durduracağını söyleyen CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye tepki göstererek, "Bir yandan inşa etmek için gelenler bir yandan da yıkmak için gelmeye çalışanlar var" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, seçim çalışmasını, 27'nci dönem Malatya milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Hekimhan ilçesinde sürdürdü. Kent sakinlerinin taleplerini dinleyen ve partililere seslenen Bakan Tüfenkci, AK Parti'nin yeni Türkiye inşa etmek için yola çıktığını söyledi. Hekimhanlılardan 24 Haziran için destek isteyen Tüfenkci, "Millete hizmet yolunda çıktığımız bu yolda sizlere emanet olduk, sizlere hesap vermeye geldik. Bizler yıkmak için değil, yapmak için geldik. Sadece yollar, köprüler, binalar yapmak için değil; gönülleri inşa etmek için geldik. Gönülden gönüle köprüler kurmak için geldik. En önemlisi de tek bayrak, tek millet,  tek vatan, tek devlet ülküsü içerisinde bulunan bu ülküyü benimseyen bütün kardeşlerimizi kucaklamak için geldik. Bayrağa, vatana, devlete, millete ihanet etmeyen kardeşlerimizle yol yürümeye geldik. Ülkemize operasyon çekilirken, gerek terörle dize getirmeye gerekse ekonomik olarak Türkiye’yi dize getirmeye çalışanlara karşı sizlerin oyları ile bu oyunu bozacağız" diye konuştu. 
'SEN İKTİDARA GELMEYE GELEMEYECEKSİN'
Bakan Tüfenkci, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Seçilirsem Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerini durduracağım' açıklamasına da tepki gösterdi. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tüfenkci, "Muhalefetteki bu zihniyet, o gün 27 Mayıs'a alkış tutan zihniyetin devamı. Bunlar bizim yaptıklarımızı tartışmakla lafla geçiriyorlar. 'Biz iş başına gelirsek yok Kanal İstanbul'u yıkacağız, yok bilmem neyi kaldıracağız, yok külliyeyi bilmem ne yapacağız'. Sen iktidara gelmeye gelemeyeceksin de ama senin zihniyetini ortaya çıkarma bakımından söylediğin sözleri bu millet, çok iyi not ediyor. Bir yandan inşa etmek için gelenler bir yandan da yıkmak için gelmeye çalışanlar var. Bunu aziz milletimiz, Hekimhanlılar, Malatyalılar çok çok iyi ayrıştırırlar; sandığa gittiğinde de bunun cevabını çok iyi verirler" dedi.

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