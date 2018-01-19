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Bakan Tüfenkci: Ülkemizde gözü olanların, gözlerini oyarız

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını belirterek, "Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" dedi. Malatya'da 15 Temmuz Milli İrade...

Bakan Tüfenkci: Ülkemizde gözü olanların, gözlerini oyarız
GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin kimsenin toprak bütünlüğünde gözü olmadığını belirterek, "Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" dedi.
Malatya'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi tarafından '100 anne, 1000 asker' projesi kapsamında Nikah Sarayı'nda 'Ülkem İçin Birlik Gecesi düzenlendi. Geceye, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Müftüsü Ümit Çimen, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, milletin 15 Temmuz'da sadece FETÖ'ye değil, benzer heveslere sahip herkese mesajını net olarak verdiğini belirtti. Kimsenin milleti bölemeyeceğini ve Türkiye'yi parçalayamacağını kaydeden Bakan Tüfenki, "Bu hainlerin darbe girişimi altında sergiledikleri terör, Türkiye'nin işgal provokasyonundan başka bir şey değildi" dedi.
Tüfenkci, devlet ve millet olarak 15 Temmuz darbe girişiminin çok iyi analiz edilmesi gerektiğine ifade ederek, "Sadece bu ihaneti gerçekleştirenleri değil, onların arkasındaki güçleri, onları harekete geçirenleri de çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu FETÖ'cüler, ülkemize yönelik tehdittin maşalarıdır. Görüyoruzki bu oyun, senaryo, onların boyunu çok aşar. Elbetteki bu örgütü tüm mensuplarıyla ortaya çıkarmak ve hukuk dairesinde imha etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, terör örgütlerinin hareket kabiliyetlerini yok ettiklerini belirterek, "Sınırlarımızın dibinde Türkiye'ye karşı terör yuvalanmaları varsa; şunu, bunu hesaplamadan, 'Kim ne derse desin' diyerek, biz ülkemizin sınırlarını koruma adına, gereğini de Allah'ın izniyle yapacağız. Oraları da terör örgütü yuvalanmalarından temizleyeceğiz. Bizim Türkiye olarak hiç kimsenin ne toprağında, ne toprak bütünlüğünde gözümüz yok. Ama bizim ülkemizde gözü olanların da Allah'ın izniyle gözlerini oyarız" şeklinde konuştu.

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