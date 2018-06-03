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Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz (2)

MUHARREM İNCE'YE 'TÜTÜN' CEVABI Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Bulutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, Muharrem İnce'nin Malatya mitinginde AK Parti'nin Adıyaman ve Malatya tütününü yok ettiğine dair eleştirilerine...

Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini her şeyin üstünde tutuyoruz (2)

MUHARREM İNCE'YE 'TÜTÜN' CEVABI
Bakan Tüfenkci, Malatya'nın Bulutlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, Muharrem İnce'nin Malatya mitinginde AK Parti'nin Adıyaman ve Malatya tütününü yok ettiğine dair eleştirilerine de cevap verdi. İnce'nin, AK Parti'nin tütünde neler yaptığını zahmet edip okumadığını belirten Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:
"Biz ne Adıyaman'ın ne Malatya'nın ne Doğanşehir'in ne de Kurucuova'nın tütününü mahvetmedik. Biz tütünün tüccarın elinde oyuncak olmasını bitirdik. Kooperatifleşmeyi getirdik. Tütünün kooperatifler eliyle bayiler vasıtasıyla satılmasının önünü açtık. Gayri resmi olan işi yasal hale getirdik. Mağduriyetleri önlemiş olduk ve aksaklıkları önlemek adına da bu düzenlemeyi bir yıl erteleyerek hayata geçiriyoruz. Biz tütünü yok etmiyoruz. Biz bilakis çiftçimizin tüccarların elinde oyuncak olmasını bitiriyoruz. Kendi ürettiğini kendisinin satmasını sağlıyoruz. Kooperatifleşmeyi getiriyoruz. Kooperatifler eliyle tütün kıyımlarını yasal hale getiriyoruz. Kooperatiflerin vereceği bayiliklerle de bu tütün ticaretini yasal yapmalarının önünü açıyoruz. Kalkıp Türkiye’yi tanımayan birini mi iş başına getireceğiz yoksa 16 yılda adım adım Türkiye’yi dolaşan bir dünya liderini mi iş başına getireceğiz. Bunun kararını vereceksiniz."

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