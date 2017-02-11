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Bakan Tüfenkci: Kimsenin rejimle derdi yok (2)

KARABÜK'TE KONUŞTU Gümrik ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin Karabük İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye değinen Bakan Tüfenkci, "Şehitler veriyoruz. Allah'a hamd olsun...

Bakan Tüfenkci: Kimsenin rejimle derdi yok (2)

KARABÜK'TE KONUŞTU
Gümrik ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, partisinin Karabük İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Terörle mücadeleye değinen Bakan Tüfenkci, "Şehitler veriyoruz. Allah'a hamd olsun vatanımız var ki; şehit veriyoruz. Allah'a hamd olsun, bayrak için şehit veriyoruz. Allah'a hamd olsun, bu millet için şehit veriyoruz. Hepimiz de zaten bu vatan için can vermeye hazırız. Bu parti, bu teşkilat kimin için koşturuyor? Bu millet için koşturuyor, bu vatan için koşturuyor. Her birimiz zamanımızdan, her birimiz işimizden, gücümüzden, çocuklarımızdan fedakarlık yaparak bu davayı bir adım daha öne taşımak için mücadele ediyoruz. Biz adalet için, özgürlük için, demokrasi için mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz inşallah" dedi.
Bakan Tüfenkci, Anayasa referandumuna değinerek, "Güvenli ve huzurlu bir Türkiye istiyorsak, güçlü hükümet, güçlü iktidar istiyorsak elbette ki, 'evet' diyeceğiz. Evet, bu sistem cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi uzlaşma getiriyor, ama kiminle uzlaşma getiriyor? Milletle uzlaşmayı getiriyor. Evet, bu sistem Amerika'daki sisteme benzemiyor, Avrupa'daki başkanlık sistemine de benzemiyor, Latin Amerika'daki ülkelerdeki başkanlık sistemine de benzemiyor, bundan gocunmuyoruz. Bu Türk tipi başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanlığı sistemi. Biz kendimize göre, Türkiye'ye özgün bir yönetim modeli istiyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bu bir rejim meselesi değil, adı üstünde yönetim sistemi değişikliği" diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, daha sonra Karabük Valisi Mehmet Aktaş’ı makamında ziyaret ettikten sonra Suriye'nin El Bap bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan uzman onbaşı 27 yaşındaki Umut Aytekin'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

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