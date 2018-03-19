Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Afrin'de, kısa sürede başarı elde edildi. Allah'a hamdolsun, operasyonla kurtarıldı. İnşallah, ikinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, açılışa katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya geldi. Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Harekatın başarıyla yürütüldüğünü vurgulayan Tüfenkci, şunları söyledi:

"Onların bu mücadelesi, tıpkı Çanakkale'deki ruhla benziyor. Oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna karşı mücadelede başarılı neticeler alındı. Öngörülenden kısa zamanda başarıyla neticelendi. Hiçbir sivil kayıp olmadan sabırla yürütülen bir operasyon oldu. Suriye'de terörle mücadele ettiğini iddia eden ülkelerin yaptığı mücadeleye baktığınızda, girdikleri şehirlerin yerle bir edildiğini görüyoruz. Allah'a hamdolsun, Türk ordusu'nun, Türkiye'nin yaptığı operasyonda bunun izi bile görünmüyor. İnşallah, ikinci aşamaya geçilecek. Altyapısı ve belediye hizmetlerini koordine ederek, tekrardan ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönmelerinin önü açılacak. Tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi saygıyla anıyorum. Onların bu mücadelesi tıpkı Çanakkale'deki ruhla birleşti. Afrin'de de aynı ruhu gördük."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, konuşmasının ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Tüfenkci, Yaşlılar Haftası dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan basın toplantısına katılıp, değerlendirmelerde bulundu.

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