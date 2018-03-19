Bakan Tüfenkci: İkinci aşamada Afrin'in altyapısı ve güvenliği sağlanacak (3)

ADANA TİCARET BORSASI KOMPLEKSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adana Ticaret Borsası (ATB) kompleksinin açılışına katılarak, kurdele kesti.

Ceyhan yolu üzerindeki ATB kompleksinin açılış töreninde konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni açılan kompleksin, tarımsal üretim ve ticaret açısından çok önemli işlevi bulunacağını vurguladı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş da proje için emek verenlere teşekkür etti.

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Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Bakan Tüfenkci, Adana'nın önemli tarım merkezi olduğuna dikkat çekti. Üreticilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Tüfenkci, her türlü öneriye açık olduklarını ve destek vermek istediklerini belirtti. Dünyanın en büyük sanayi ülkelerinin aynı zamanda dünyanın en büyük tarım ülkeleri olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Dünya nüfusunun yüzde 45’inin kırsal alanlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaklaşık 76 trilyon dolar olan Dünya Gayri Safi Hasılası içinde tarımın payı yüzde 4.2'dir. Tarımın toplam istihdamdaki payı ise yüzde 28.7 ile çok ciddi bir boyuttadır. Bu da tarımın istihdamın artırılması ve işsizliğin düşürülmesi açısından da önem arz etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerine teşekkür plaketi, Bakan Tüfenkci'ye de çeşitli hediyeler verildi. Bakan Tüfenkci, protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini keserek, tesisi gezdi.

Adana Ticaret Borsası Kompleksi, Adana- Ceyhan yolu üzerinde, 72 dönümlük alana inşa edildi. Komplekste; elektronik satış salonu, çiftçi bekleme ve çok amaçlı toplantı salonu ile laboratuvarları bulunuyor. Kompleksin içinde ayrıca 52 tüccar ofisi ve 50 bin tonluk ATB Çukurova Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk tesisi yer alıyor. Projenin ikinci kısmı tamamlandığında, lisanslı depo kapasitesi 115 bin tona yükselecek. Yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmeti ve 2 adet 60 bin tonluk kantarla da üreticilere hizmet verilecek.

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