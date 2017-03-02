Bakan Soylu:Türkiye'yi taşımayan bu sistemden şikayetçiyiz

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin sürekli siyasi istikrarsızlık ve darbe üreten ve sürekli kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sistemle boş yere oyalandığını belirterek, "Elbette ki biz, Türkiye'yi taşımayan bu sistemden şikayetçiyiz. Bugün şikayetçi değiliz, yıllardan beri şikayetçiyiz" dedi.

Bakan Soylu, 103. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu bitiren kaymakamların görev yerlerinin belirleneceği Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen törene katıldı. Bakan Soylu yaptığı konuşmada, "Türkiye sürekli olarak siyasi istikrarsızlık üreten, darbe üreten ve en kötüsü de sürekli olarak kilitlenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir sistemle boş yere oyalanmıştır. Artık arkama dönüp; 'acaba 8'de otururken başımıza bir 15 Temmuz mu gelecek' diye bakmak istemiyorum. Elbetteki biz Türkiye'yi taşımayamn bu sistemden şikayetçiyiz. Bugün şikayetçi değiliz, yılardan beri şikayetçiyiz" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin kendi adına ciddi fırsatları, sorumlulukları olan bir ülke olduğunu belirttiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir yandan kendi adına ciddi fırsatları, sorumlulukları olan bir ülkedir ve sadece kendi içimizden değil, bölgenin ürettiği sorunlarla da uğraşmak, onları çözmek veya yönetmek durumunda olan bir ülkedir. Günümüzde yaşanan Ortadoğu'daki vekalet savaşları ülkemizi ciddi bir göç dalgasına hedef ve geçiş ülke konumuna getirmiştir. Yıllardır uğraştığımız terör örgütleri, bizlere yine bu coğrafyadaki birbirinden karışık planların, karanlık hesapların hediyesi olduğunu hepimiz biliyoruz. DEAŞ'ın ülkemizi hedef alan eylemleri de yine bu coğrafyanın kucağımızda bıraktığı sorunların önemlerinden bir tanesidir. Ortadoğu'yu bir operasyon alanı, ya da çatışma alanı olarak kullanan zihniyet aslında dünyada önemli ve tehlikeli bir kutuplaşmayı da sürekli olarak körüklemektedir. Dünya ölçeğinde artan terör ve şiddet güvensizliği dünyanın her tarafına ihraç edilmektedir. Bomnbalar bir Bağdat'ta, bir İstanbul'da, bir Paris'te patlamaktadır. Ancak silah, petrol, para üçlemesinin bu tehlikenin görülmesini ve akılların başa devşirilmesini maalesef ama maalesef engelleyememektedir. Filistin meselesi, İran Devrimi, 1980'lerin devrimi, 1980'lerin başındaki İran-Irak savaşı sonrasında Irak'ın Kuveyt'i işgalindeki yaşanan gelişmeler, 11 Eylül bahanesiyle Afganistan üzerinden Ortadoğu'ya yapılan müdahaleler, sonrasında Arap Baharı, Suriye'de çıkan iç savaş ve sanki gökten zembille inmiş gibi davranılan DEAŞ'ın ortaya çıkışı, batı dünyasını nasıl bir Ortadoğu tavsiyesi olduğunu çok açık göstermestedir. Dikkat edin; küçük bir zaman dilimi, ama nasıl bir tasvirin ve nasıl bir karmaşıklığın ortasında bırakılmak istenilen bir coğrafya" dedi.

'DARBE ANAYASASIYLA YILLARDIR BARİKAT KURULMUŞTUR'

Bakan Soylu, 27 Mayıs 1960'la başlayan darbeler sürecinde 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat postmodern darbe ve 27 Nisan e-muhtırasından oluşan bir zincir yaşandığını söyledi. Soylu, "Bu zincir, arkasında iki tane de darbe anayasası bırakmıştır. Türk demokrasisine ve milli iradeye darbe anayasasıyla yıllardır barikat kurulmuştur. Türkiye özellikle 2002'den sonra bu sistemi zorlayarak yatırımlarını artırdıkça, ekonomisini enflasyon ve İMF boyunduruğundan kurtararak global krizlere dayanıklı hale getirdikçe, Orktadoğu'da sesini yükseltip, burada oyun kurulmasına itiraz ettikçe ve en önemlisi kendi birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini tesis etmeye yönelik adımlar attıkça, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları, 7 Haziran darbe girişimi ve vesayet refleksleriyle karşı karşıya kalmıştır" dedi.

Program sonunda Balıkesir Kaymakam adayı Mehmet Naim Akgül'e Bakan Soylu tarafından sertifikası verildi. Diğer kaymakam adaylarına davetli protokol tarafındtan sertifikaları verildi.

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