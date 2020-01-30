Bakan Soylu ve Koca'dan, 'deprem' değerlendirmesi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremin etkisini gösterdiği Malatya'yı ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Aydın Baruş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları söyledi:

"Şunu ifade etmek isterim ki; milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Depremin meydana geldiği saatten sonra 1416 artçı depremin yaşandı. Sayın Cumhurbaşkanımız maddi ve manevi, sürekli meselenin yönetilmesinde oldular. Kendileri de hem Doğanyol'a hem de Elazığ merkeze ziyaretlerde bulundular. Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu. Bankalarımız gece de açık olacaklar.

Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi. Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz. Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı.

Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti. Varlıklı ve yoksul arasında değişen bir şey yok. Kimse evine giremiyor zaten. Bütün depremzedelere bakmak bizim temel görevimiz. O açıdan bu konuda da çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten birçok meselenin, milletimizin desteği ve duasıyla altından kalktık, kalkmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meselede de vatandaşımızı yalnız bırakmadan, onların mağdur olmasına fırsat vermeden, karşı karşıya kaldığımız durumda maddi kayıpları telafi edeceğiz. Manevi olarak da vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz."

BAKAN KOCA: MALATYA'DA 15 HASTAMIZ YATARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını belirterek, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu. Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı. Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz. 800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakılmış. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor" diye konuştu.