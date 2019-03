Bakan Soylu: Ülkenin tekerine çomak sokturmayalım

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/BURSA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Son 30 yılın terör örgütüne en az katılımı, 2018 yılında yapıldı. Bugünlere kolay gelmedik. Bunu tekrar geri döndürmek istiyorlar. Sizin verdiğiniz oy, bizi her yerde dik yürüten, odur. Onu bizden esirgerseniz bu ülkenin tekerine çomak sokmak isteyenler, kendilerine fırsat bulur. Ülkenin tekerine çomak sokturmayalım" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti tarafından Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Burada partililere seslenen Bakan Soylu, ayakta kalmaması için Türkiye'nin üzerine gelindiğini söyledi. Terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda da bulunan Soylu, "Afrin'e gireceğimiz zaman Amerika, direkt karşımıza çıktı, 'Girerseniz karışmayız' dedi. Amerika öyle demesine rağmen biz Afrin'e çatır çatır girdik. Terörün orada kökünü kazıdık. Yapmak istedikleri şuydu; Irak'ın kuzeyi ile Afrin arasında terör hattı kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaret yollarından, kendi havzasından, gönül coğrafyasından ayıracaklardı. Buna müsaade etmedik. Buna bu millet müsaade etmedi. Dünyaya mesaj bıraktık. Dedik ki 'Ey dünya, dinle bizi'. Bunu Recep Tayyip Erdoğan söyledi, Türkiye söyledi. 'Bu coğrafyada ben karar vermedikçe kimse oyun kuramaz'. Gezi olaylarında faiz yüzde 3,5- 4'tü. Gezi olayları bitti, yüzde 15'e yükseldi. Bugünden o günlere bakınca bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Üzerimize geldiler, Türkiye'nin ayakta kalmaması için" diye konuştu.

'KASETİ BAŞA SARMAK İSTEYENLER VAR'

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını belirten Soylu, "Geçen gün cezaevinde bir terörist öldü sonra aldılar, bunların vekilleri; Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayacak, sonra da mezarlığa defnedip, tören yapacaklarmış. Diyarbakır Valisi'ni aradım, kesinlikle Diyarbakır Havalimanı'nın etrafında bunların esamesini dahi görmek istemiyoruz. Bu kadar açık ve net. O eskidendi. Aslanlarımız kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyor. İnsansız hava araçlarımızın altına bir yazılım yapıyoruz, aparat takıyoruz. Bilesiniz ki teröristler bundan sonra değil dağda yürümek, kafalarını çıkaramayacaklar. Türkiye güçlü adımlar atıyor. Bu kaseti tekrar başa sarmak isteyenler var. Bugün ülkenin her tarafında huzur var. Tunceli'de, otel odalarında boş yer yok; 2 yılda Venedik gibi oldu Tunceli. Türkiye'nin çok önemli bir meselesini bu millet ile beraber çözdü Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Batı'da ne varsa Güneydoğu'da da o var. Terör örgütlerinin elindeki en büyük kozu elinden aldı" dedi.

'GÖREVİM BELAYI SEYRETMEK DEĞİL ENGELLEMEK'

Konuşmasında CHP, İYİ Parti ve SP'ye eleştirilerde bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün belediye meclis üyeliklerine; 325 tane PKK ve HDP iltisaklıyı, 178 tanesinin PKK'dan işlemleri yapılmış insanı koymanın ne anlamı var? CHP koydu, Saadet Partisi koydu, İYİ Parti koydu. Adamın yüzünde meymenet yok yahu. O HDP'nin eş başkanı var, Sezai Temelli, diye bir adam var. 'Kürdistanda biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. 'Kürdistan' diye bir yer var mı yahu? Buna Recep Tayyip Erdoğan 'Yok' diyor, Devlet Bahçeli 'Yok' diyor. Peki Kılıçdaroğlu çıkıp, 'Edepsiz Sezai, senin o lafı ağzına tıkarım' diyebildi mi? Siyasete baş olmak için girip, şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den duydunuz mu, çakma milliyetçiden? Rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü 2 milletvekilliği için PKK'ya yaslayan Temel Karamollaoğlu'ndan böyle bir söz duydunuz mu? Ne oldu yahu? Bunlar akıllarını mı yitirdiler? Biz 94 tane belediyelerini görevden aldık bunların, yanlış mı yaptık? Teröre yardım eden, teröre adam gönderen, para gönderen aldık; 2 yılda oralar şahlandı. Son 30 yılın terör örgütüne en az katılımı 2018 yılında yapıldı. Demek ki doğru adım yaptık. Bu memleketin başına bir bela gelecekse benim görevim onu seyretmek değil, onu engellemektir."

'PKK DİNSİZ ÖRGÜTTÜR'

''Öyle bir tezgah kuruyorlar ki Türkiye'ye, bir bomba taşıyıcısının belediye meclis üyeliğinde ne işi var?" diye soran Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben söylüyorum, diye Kılıçdaroğlu, bana hakaret ediyor; bana teşekkür etmesi lazım. Uyuşturucu satıp da parasını PKK'ya gönderen adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Esnaftan haraç toplayıp, o paraları PKK'ya gönderen, karakola bomba atan adamın, Apo için açlık grevi yapan adamın belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Neden Erbakan otağını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya kurdu? Çünkü PKK'yı gördü. PKK dinsiz bir örgüttür. Oralarda vatandaşlarımızı etki altına alıp, kendi değerlerimizden uzaklaştırmak istediği için adına 'milli görüş' dedi ve otağını oraya kurdu. Şimdi Temel Karamollaoğlu, Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan ile birlikte Şanlıurfa'da gezip, kapı kapı oy istiyor. PKK'nın giremediği Doğu ve Güneydoğu'da 2 temel vilayetten 1'i Adıyaman ve Şanlıurfa. Şimdi köprü oluşturmuşlar. PKK'yı Saadet Partisi üzerinden oraya sokacaklar, inanın içim almıyor. İçim yanıyor. Bugünlere kolay gelmedik. Milyarlarca dolar, binlerce şehit; ilk kez bugün burunlarını çıkaramıyorlar. Bunu tekrar geri döndürmek istiyorlar. Sizin verdiğiniz oy, bizi her yerde dik yürüten odur. Eğer onu bizden esirgerseniz bu ülkenin tekerine çomak sokmak isteyenler, kendilerine fırsat bulurlar. Bu ülkenin tekerine çomak sokturmayalım."

FOTOĞRAFLI