Bakan Soylu: Truva atı olarak geliyor, PKK'nın temsilcilerini taşıyor

Burhan CEYHAN/SÖKE (Aydın), () - AYDIN'ın Söke ilçesinde, yerel seçim için destek isteyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart akşamı 'cumhur ittifakı'nda zaafiyet olursa bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ertesi sabah 1 Nisan'da, 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek, kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor, PKK'nın temsilcilerini taşıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, bazı ziyaretlerde bulunmak ve açılışlara katılmak için Aydın'a geldi. Bakan Soylu'nun Aydın'daki ilk durağı, Söke ilçesi oldu. Soylu, Söke'deki düğün salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarla kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu'yu MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, 'cumhur ittifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Soylu'ya kent sakinleri de ilgi gösterdi. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, seçim otobüsünün üzerinden halkı selamladı.

'PKK'LISINININ, DEAŞ'LISININ, FETÖ'CÜSÜNÜN AYAĞINA BASIYORUZ'

AK Parti Söke Seçim Ofisi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Soylu, buradaki konuşmasında, "Söke'de de birtakım şeyler kulağıma geldi" diyerek, şunları kaydetti:

"Eğer 2 ay içinde bu uyuşturucu satıcılarını anasından doğduğuna pişman etmezsem insan değilim. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. 2 ton esrar yakaladık. Avrupa'nın 18 ülkesinin 1 yılda yakaladığından daha fazlası. 1,5 ton eroin yakaladık. 2018 yılı boyunca 1 ton kokain yakalamıştık. Şimdi 2019'da bu rakam 2 ayda 1 tonu aştı. 260 ton bonzai yapacak malzeme yakaladık. Bizim çocuklarımızı zehirleyeceklerdi. Hırsızlık da son 1 yılda yüzde 50 azaldı. Bekçiler de geldi. Bakın PKK'lısınının, DEAŞ'lısının, FETÖ'cüsünün, hepsinin ayağına basıyoruz. 275 mafya örgütünü 2018 yılında çökerttik, bunun 10'u ulusal boyutaydı. Benim derdim şu; anneler, evlatlarını sabahleyin okula yolladığında gözü arkada kalmayacak. Sabah namazına giden amcalarımız, camiye huzurlu bir şekilde gidecekler. Şehitlerimiz dünyanın en değerli şehitleridir. Bu konularda biz çok önemli adımlar atıyoruz. İstim üzerindeyiz. 31 Mart akşamı 'cumhur ittifakı'nda bir zaafiyet olursa bunu da Doğu ve Güneydoğu'ya giden bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ertesi sabah 1 Nisan'da, 6 yaşındaki masum çocukların eline silah vererek, kaymakamlık ve valilikleri altüst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu bilirim. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğdirtmeyin. Sizden isteğimiz budur. Ne Söke ne de Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını zafer naralarıyla attırmayın. Buraya Truva atı olarak geliyor, PKK'nın temsilcilerini taşıyor. Niyetleri Türkiye'nin hızını engellemek."

'BU MİLLET PRANGA KABUL ETMEZ, HEPSİNİ SÖKTÜK'

Aydın'ın, demokrasiye inanmış şehir olduğunu; bugün ziyaret edeceği Çakırbeyli Çiftliği'nin, Türkiye'nin tarihine çok önemli iz bıraktığını belirten Bakan Soylu, Adnan Menderes'e yetişemediğini; ancak oğlu Aydın Menderes ile çok yakın olduğunu kaydetti. Soylu, "Babasından, yapmak istediklerinden, ona yapılan zulümden bahsederdi. Bir daha göremeyecek olduğu babasına son bir kez sarılmasına nasıl izin verilmediğini ve o hasreti anlatırdı. Bu sohbetler sırasında ve hayatım boyunca hep şunu merak ettim. 'Acaba yaşasaydı ne olacaktı?' Bu ülkeye o zulmü yapmasalardı, Türkiye bir darbe alışkanlığını kazanmamış olsaydı, milletin demokrasi ahlakı bozulmasaydı, Türkiye kazandığı ivmeyle beraber kalkınmasını, gelişmesini sürdürseydi ne olacaktı? Herhalde 15 Temmuz'u yaşamazdık. Diğer darbeleri, 80'i, 71'i, 28 Şubat'ı, 27 Nisan'ı demokrasi dışı hiçbir müdahaleyi yaşamazdık" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin 1960 ile 2002 arasındaki tüm patinajlarının ilk adımının, Adnan Menderes'e yapılan '27 Mayıs zulmü' olduğunu belirtti. 27 Mayıs'ın yıllarca bayram olarak kutlandığını dile getiren Soylu, "Diğer milli bayramların neden kutlandığını anlıyorduk. Öğretmenlerimiz, küçücük çocuklara bunu nasıl anlatsınlar; meseleyi geçiştiriyorlardı. Biz de çocuktuk, 'tatil oluyor' diye sorgulamıyorduk; ama sonra biraz büyüdükçe anladık ki aslında bize bir zulmü 'bayram' diye kutlatıyorlarmış. Millete edilen hakareti, millete vurulan bir prangayı kutlatıyorlarmış. Allah'a çok şükür, bu millet pranga kabul etmez; hepsini söktük, attık. Acıklı olan şudur; o zihniyet, bugünlere kadar geldi" diye konuştu.

'ONLAR PKK'NIN, TERÖRÜN VEKİLİ'

Konuşmasında 'millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde de bulunan Bakan Soylu, "Bugün bir ittifak kuruyorlar. Onlar 'millet ittifakı' diyor. İçinde milleti görseydik biz de 'millet ittifakı' derdik. Biz içinde şer görüyoruz, 'şer ittifakı' diyoruz. Matruşka gibi birbirinin içine gizlenmişler. En dışta tanıdık, bildik partiler var; ama içlerinde HDP, onun içerisinde PKK, içlerinde FETÖ, onun içinde dün 27 Mayıs'ı, 71'i, 12 Eylül'ü, 28 Şubat'ı yaptıranlar, Gezi'yi tezgahlayan ve Gezi'yi kumanda edenler var. Bugün bir ittifakla değil, bir organizasyonla karşı karşıyayız. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Bizi ne kadar kınarlarsa kınasınlar, bize ne söylerlerse söylesinler. Onlar PKK'nın vekili, onlar terörün vekili. Kendileri itiraz etmiyorlar. 'Biz PKK'nın vekili değiliz' diye bir itiraz ortaya koydular mı? Şeref madalyası olarak onu taşıyorlar" diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki huzuru millet sayesinde oluşturduklarını vurgulayan Soylu, Aydın'a sadece 31 Mart seçimi için oy istemeye gelmediğini söyledi. Doğu ve Güneydoğu'da belediyelere atadıkları kayyumların başarılarının ortada olduğunu kaydeden Soylu, "Bize 'Doğu ve Güneydoğu'yu kapattınız, buradan teröre yardım edemiyoruz; ama sizin kalbinize, büyükşehirlerinize girerek, belediyelerinize belediye meclisi üyesi atayarak, onların bedelini ödettireceğiz' diyorlar" dedi.

'BUNLARIN HEPSİ BİZE KURULAN KUMPAS'

Her alanda yaptıkları mücadelenin, gelecek günlere daha iyi Türkiye bırakmak için olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok şeyi başardığını, 'cumhur ittifakı' ile de daha büyük işler başaracaklarını söyledi. Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz dönem olacağına dikkat çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Doğu'nun, Güneydoğu'nun makus talihi yenilmiştir. Batı'daki her il ve ilçenin ölçeği ile kıyaslandığında hiçbir gelişmememişlik söz konusu değildir. Türkiye bunu sağlamıştır. Türkiye'yi nereden zaafiyete dökmek istiyorlarsa Türkiye, o açığını kapatmak için büyük mücadale vermiştir. Gezi olaylarından bugüne kadar 17- 25, 6- 7 Ekim, 15 Temmuz, 7 Haziran'dan sonra çukur olayları, Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak, Afrin'de terör yerleşkesi oluşturmak, bunların hepsi bize kurulan tezgahlardır; kumpaslardır. Arkasında kimin olduğu belli, arkasında Amerika vardır."

"Derdimiz; toprağımızdır, vatanımızdır" diyen İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'cumhur ittifakı'nı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli ile 1 koltuk alalım, 3 arkadaşımıza daha belediye meclis üyeliği oluşturalım, diye kurmadık. 'Cumhur ittifakı'nı bu ülkenin üzerine yapılan saldırılara bir set çekmek için kurduk. Yapılan saldırılara karşı set çekmek için bir güç oluşturabilmek için artık Türkiye'nin gerilemeye tahammülü olmadığı için yeniden kasedi sarmamak için kurduk. Bu kadar açık ve net. Bunun kıymeti ne kadar anlaşılır, bilmem. Genellikle yaşanılan dönemlerde atılan güçlü adamların kıymeti sonradan devrim olarak, büyük değişimler olarak nitelendirilir. Çok güçlü bir adımdır bugünkü adım. On yıllardan beri bu ülkeyi, bu memleketi her türlü hile ile her türlü hülle ile başka bir noktaya karşı geterilenlere karşı atılan adımdır. Eksiklerimiz yok mudur? Elbet vardır. Eksiksiz olan Cenab-ı Allah'tır. Kul eksiktir. Elbette eksiğimiz vardır; ama samimiyetimizde eksiklik yoktur. Biz millete karşı hiç hile yapmadık."

Bakan Soylu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenmek için Koçarlı ilçesine hareket etti.

