Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (3)

BAKAN SOYLU, TRABZON ŞEHİR MÜZESİ’Nİ AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Oltan Vakfı tarafından Trabzon’a kazandırılan Şehir Müzesi’nin açılış törenine katıldı. Müzelerin kentlerin hafızası olduğunu belirten Bakan Soylu, “Şehrimize yıllarca Merkez Bankası olarak hizmet vermiş bu güzel mekan artık Trabzon Şehir Müzesi olarak hizmet verecek. Müzeler şehrin hafızası demektir. Gençlerimize ve yarınlarımıza, nereden geldiğimizi, ne için yaşadığımızı ve gelecekte nerede olacağımızı anlatan önemli mekanlardır" dedi, hayırlı olması dileğinde bulundu.

BU MİLLETE İTİMAT EDİN

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu, “Önemli bir karar aşamasındayız. Bu millete itimat ediniz. Bu milletin terazisi kuyumcu terazisi gibidir. 1 gram eksik, 1 gram fazla tartmaz. Doğru tartar. Millet adına, hak adına ve adalet adına tartar. Ana muhalefet partisi yüzde 24, 25. Niye? Millete ihtiyacı yok. Peki siyasi gerginlik ve kutuplaşma nerede? Yeni sistem herkesin millete inanç duyduğu bir hali ortaya koyacak. Yüzde 50 alacak ki iktidar olsun. Bunun için, 'onu, bunu, şunu beğenmedim' deme lüksünüz yok. İnsanları ideolojilerine göre, kimliklerine göre ayrıştıran bir anlayış değil. Elinde projen olacak, hizmetin olacak. İnsanlara gittiğinde ‘2023, 2053 ve 2071’ diyeceksin, ‘Gelecek Türkiye’si’ diyeceksin. Bu yeni sistem siyasi kutuplaşmaların, siyasi kavgaların değil uzlaşmanın ve hizmet anlayışının 21’inci yüzyılda Türkiye’yi büyüteceği alanın adı olacaktır. ‘Parlamento zayıflayacak’ diyorlar. Aksine daha da güçlenecek. Bunu söyleyenler siyasetten de, devlet yönetiminde de, demokrasiden de anlamıyor.”

Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra da kurdela keserek, kentin tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserlerin de yer aldığı Trabzon Müzesi'nin açılışını yaptı. Bakan Soylu müzeyi gezerek sergilenen eserleri yakından inceledi.

FOTOĞRAFLI