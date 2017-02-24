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Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (2)

  CUMA NAMAZI KILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Of'taki Çarşıbaşı Büyük Cami'de Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara seslendi. Muhalefet partili bazı milletvekillerinin, 'Mardin Koruköy’de ne...

Bakan Soylu: Sistemi değiştirme zamanıdır (2)

 

CUMA NAMAZI KILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Of'taki Çarşıbaşı Büyük Cami'de Cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlara seslendi. Muhalefet partili bazı milletvekillerinin, 'Mardin Koruköy’de ne oluyor?' diye sorular yönelttiğini hatırlatan Bakan Süleyman Soylu, bölgede operasyonların sürdüğünü bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da çağrıda bulunan Bakan Soylu, "PKK sempatizanlarına müsaade etmeyin. Ülkenin birliğini, beraberliğini ortadan kaldırmaya müsaade etmeyin" dedi.
Baekan Soylu, vatandaşlardan referandumda 'Evet' oyu kullanmalarını istedi.

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