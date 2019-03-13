Bakan Soylu: Şer ittifakının partileri, 'Biz HDP'yi taşımıyoruz' demiyor (4)

‘BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRTECEĞİM’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa’daki programları kapsamında Mudanya ilçesi Güzelyalı Sahili’nde halka seslendi. Yaklaşık 2 bin kişiye hitap eden Bakan Soylu CHP, HDP ve PKK’ya çok sert mesajlar verdi. Bu ülkedeki evlatların, ülke için, ezan için, bayrak için, bu ülkenin yarınları için gözünü kırpmadan şehit olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Bunları yapanlara gereken cezaları vereceğiz, gereken sözleri söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz yani? Eğer bir şey demezsek Aybüke öğretmenin gözüne nasıl bakarız, Necmettin öğretmene nasıl bakarız, kundaktaki Bedirhan’a nasıl bakarız, tecavüz edilen 13-14 yaşındaki kızların elleri yüreğindeki analarının yüzlerine nasıl bakarız? Eskiden teröristlerin cenazelerine giderlerdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu vardı o da çok severdi bu cenazeleri. Hadi şimdi gitsinler de görelim. Öyle kolay değil. Orada baskı oluşturuyorlardı. Belediyeleri ele geçirmişlerdi. Teröre destek oluyorlardı. Belediyeye işi düşen birisine, 'evet seni işe alırız ama kardeşini dağa göndermen gerekiyor' diyorlardı. Milletimizin vergileriyle ödediği paraları, PKK’ya evlatlarımıza kurşun ve silah olarak geri döndürüyorlardı." dedi.

‘TEMELLİ VE BULDAN PKK’YA ROBOT GİBİ BAĞLIDIR’

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim sloganı olarak kullandığı 'Martın sonu bahardır' cümlesini eleştiren Soylu, " 'Martın sonunda hükümeti düşüreceğiz, Türkiye’ye bahar gelecek' diyorlar. Kimle gelecek? Bahar, PKK ile gelecek. Kimle gelecek? Pervin Buldan ve Sezai Temelli ile gelecek. Onlar Kandil’e robot gibi bağlıdırlar" dedi.

'TOPU TAYYİP ERDOĞAN’A VERİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın futbol bilgisine atıfta bulunarak esprili bir dille vatandaşlardan oy isteyen Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Allah’ınızı severseniz, şu önümüzdeki 4 buçuk yıl için şu topu Tayyip Erdoğan’ın ayağına bir verin de şöyle gücünüzle kuvvetinizle. Karşı tarafta zillet ittifakının kalesinde kim var biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan, topu Kılıçdaroğlu’nun kalesinin doksanına bir çaksın" dedi.

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