Bakan Soylu: Operasyonlarımız yeni başladı

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Akçaabat İlçesi'nde Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. Terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü belirten Soylu, "Hiç merak etmeyin. Operasyonlarımız yeni başladı. Kışın onlara hiçbir yerde nefes aldırmadık. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörle ve terörizmle mücadele ediyoruz" dedi.

Bakan Soylu, sabah geldiği Trabzon’da parti otobüsüyle Akçaabat ilçesine geçerek, Sivil Toplum Kuruluşu Referandum İstişare Toplantısı’na katıldı. Ak Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldığı toplantıda, salona alkışlar eşliğinde giren Bakan Soylu’nun yakasında ‘Evet’ yazılı rozetin yer aldığı gözlendi.

"SİYASET AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARMALI"

Toplantıda konuşan ve Türkiye’nin zengin olması gerektiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada, özellikle 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızdan sonra konuşmamız gereken bir tek mesele var. Artık siyaset ağzındaki baklayı çıkarmalı. Türkiye bataklığı kurutmalı. Onun için zengin olmalı, güçlü olmalı ve ayaklarının üzerinde durmalı. Güzel milletimiz muhasebe yapmalı, sistem sorgulaması yapmalı. Rejimle korkutulmayı bir kenara bırakmalı. Darbecilerin yaptığı 1960 Anayasası'nın nasıl olur da özgürlükçü Anayasa olarak yutturulmaya çalışıldığını tartışmalı. 1982 Anayasası'ndan 35 yılda nasıl kurtulamadığını sorgulamalı. Şunu çok iyi görmenizi istiyorum. Bu millet 67 senedir akıntıya karşı kürek çekmekte. 1950’den beri elde ettiğimiz bütün kazanımlar, bir çete iradesi tarafından gasp edilmekte."

"PKK ALMANYA’NIN DA ADAMIDIR"

Mevcut parlamenter sistemi eleştiren ve Almanya’ya tepki gösteren Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Bizi hep bu sistem birbirimize düşürdü, parça pinçik etti. Bir gün dindarı, bir gün köylüyü, memleketimizin ne kadar zengin unsuru varsa hepsini işte bu sistem yaptı. ‘Bu sistem devam etsin’ diyenlere sesleniyorum; 7 Haziran'da PKK’nın sözcüsü HDP’nin ortaya koymuş olduğu o anlayışı hep birlikte yaşadık. ‘Acaba ne olacak?’ diye hep birlikte endişe ettik. Onlar Türkiye’yi tam da yakalamışlardı. Nasıl yakaladılar? ‘Nasılsa tek başına iktidar yok, bir çelme atarım istediğim gibi Türkiye’yi idare ederim’ diyorlardı. Tam kıvamına gelmişlerdi. Adamlarıdır PKK. Bilesiniz. PKK Almanya’nın da, Avrupa’nın da, başka unsurların da adamıdır. Yıllardan beri istiyoruz, daha bir tanesini vermediler. Ama biraz sabredin. Biz nasıl alacağımızı biliriz. Biraz sabırlı olacaksınız. Dediler ki; ‘PKK’yı devreye sokuyoruz’, soktular mı? Nerede, Nusaybin’de, Cizre’de. Nere varsa hepsinde devreye soktular. ‘Özerklik ilan ediyoruz’ dediler. Yeniden bir endişeye kapıldık. Allaha şükürler olsun. Ama onlar bu ülkeyi tanımıyorlardı. Şimdi söylüyoruz, oralarda geziyoruz, her şeyi de ortaya koyuyoruz. Azıcık yüreğiniz yetiyorsa bugün özerklik ilan edin de görelim sizi. Hadi görelim bakalım."

"OPERASYONLARIMIZ YENİ BAŞLADI"

Salondaki bir katılımcının, 'Başbakanımız Lice’de sardı onları' sözlerini yanıtlayan Bakan Soylu, "Hiç merak etmeyin. Operasyonlarımız yeni başladı, yeni. Kışın onlara hiçbir yerde nefes aldırmadık. Sadece teröristle mücadele etmiyoruz. Aynı zamanda terörle ve terörizmle mücadele ediyoruz. Hükümetimiz bu konuda büyük bir mücadeleyi ortaya koymaktadır. Onların ortaya koyduğu 7 Haziran anlayışını hiçbir zaman unutmayalım. 1 Kasım’da milletimiz onlara nasıl dersi verdi, hem de nasıl ders verdi” dedi.

"BU KILIÇDAROĞLU’NDA OYUN ÇOKTUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Bakan Soylu şunları söyledi:

"Deniyor ki; 'AK Parti siyaseti kutuplaştırıyor.' Ben hiçbir işten anlamasam bu siyasetten az buçuk anlarım. AK Parti yüzde 34’le başladı. Bugün 57’nin üzerinde. Memleketimiz sadece bugün oynanan oyunlarla karşı karşıya kalmıyor. Çok yorulduk. Bu sistem bizi yordu. Bu sistem bizi endişeli ve sıkıntılı hale getirdi. AK Parti 34’den 57’ye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi’ni takip ediyor musunuz? Oyunu takip edin. Onda oyun çoktur. Bu Kılıçdaroğlu’nda oyun çoktur. Dün en sonunda kafası güzel galiba diyor ki, ‘Önümüzdeki sistemde Başbakan da olacak.’ O memleket idare etmiyor. Merak etmeyin. İçine FETÖ ile PKK kaçmış, onları idare ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi 24-25, 25-26 yani bir ileri bir geri. Peki bu hükümet hiç mi eksik yapmaz. Hadi ben, ‘2023, 2053’ dedim, sen de, ‘2030-2060’ de. Ama alışmış. Neye alışmış. Hazıra, iftiraya, hakarete ve yalana alışmış. Şimdi geçti o günler. Artık milletin borusu ötüyor, milletin."

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