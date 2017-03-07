Bakan Soylu: Operasyonlarımız yeni başladı (3)

“PKK, KAÇACAK DELİK BULAMAYACAKSIN”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yomra ve Arsin ilçelerini ziyaret ederek Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu, 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu istedi. Yomra ilçe meydanında otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Bakan Soylu, PKK terör örgütünün kaçacak delik bulamayacağını belirterek şunları söyledi:"

PKK, bak bir şey söyleyeyim; kaçacak delik bulamayacaksın. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. Kaçacak delik bulamayacaksınız. ‘Hayır’ diyenler hep bir safta şimdi. PKK bir safta, Kılıçdaroğlu da bir safta. CHP demekten edep ediyorum. Bakın Kılıçdaroğlu da aynı safta. Öte taraftan FETÖ aynı safta, yurt dışındaki müttefikler de aynı safta di mi? Ha onlar bizi düşünüyorlar, biz bizi düşünmüyoruz. Peki onlar mı 3 bin doları 11 bin dolar yaptı? Onlar mı havaalanları yaptı. Nefes aldırmadılar; ikidebir, ‘yok şöyle yaparsanız size vize serbestisini veririz’. İstedikleri bu değil, ülkenin terörle karşı karşıya kalmasını sağlamak. Biz o yolları artık geçtik."

KILIÇDAROĞLU’NA 'YİĞİT OL' ELEŞTİRİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştiriler yönelten Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Çok önemli bir tarih dilimindeyiz. Etrafımız ateş çemberi. Avrupa’da büyükler küçükleri boğmaya başladı. İşte şimdi tam zamanıdır. Şimdi ikinci büyük adım zamanıdır. Şimdi Kılıçdaroğlu efendi bize vaaz ediyor, diyor ki; ‘Buna devam edelim.’ Sen üç tane koyun güttünde mi bize akıl veriyorsun? Biz ülkede her yere gittik, hep Türk Bayrağı vardı. Kılıçdaroğlu güya adamlık yaptı da Sivas’ın ötesine geçmeye çalıştı. Kimin vizesiyle gitmeye çalıştı? PKK’ya dedi ki; ‘Ben geliyorum, bana adam toplayın’. Ona ‘Sen alana Türk Bayrağı koyamazsın’ dediler. Şimdi bu adam oldu Türkiye’yi düşünen, biz olduk Türkiye’nin karşısında öyle mi? Sen ilk önce yiğit ol yiğit."

Konuşması sonrası kalabalığa karanfil atan Bakan Soylu, daha sonra Arsin ilçesine geçerek burada da Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı, destek istedi. Bakan Soylu akşam saatlerinde özel uçakla Ankara’ya hareket etti.

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