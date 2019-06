Bakan Soylu: Ölümlü kaza oranı yüzde 48 azaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 52 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirterek, "Alınan tedbirler çerçevesinde bu bayramda meydana gelen ölümlü kaza oranında geçen yıla göre yüzde 48 azalma oldu" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da havadan yapılan trafik uygulamalarını denetledi. Bakan Soylu'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız eşlik etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Bakan Soylu'ya denetimler hakkında bilgiler verdi. Afyonkarahisar-Kütahya yolunda denetim yapan Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, çocuklara oyuncak ve sürücü karnesi dağıttı.'YÜZDE 48 AZALMA VAR'Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirler çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine göre bu yıl yüzde 56'lık bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Geçen yıl ki bayram tatillerine göre de ölümlü kazalarda yüzde 48'lik azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bizim için sıfır can kaybı esastır. Ancak bu kadar yoğunluk ve bayram tatilinin sıkıştığı bu alanda biraz tedbirsizlik, dikkatsizlik bazen de acelecilik maalesef hepimizin canını yakan, içimizi acıtan, üzen görüntülerle bizi etkileyen sonuçla karşı karşıya bırakıyor" dedi.'ŞU ANA KADAR 52 KİŞİ YASAMINI YİTİRDİ'Bayram tatilinin geride kalan bölümünde 52 kişinin yaşanan kazalarda yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Soylu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram tatilinden önce vatandaşlarımızı gerek emniyet kemeri olsun gerek cep telefonu olsun gerek araç takip mesafesi olsun gerekse yorgunken araç kullanmamaları konusunda uyarmış ve dikkatli olmalarını istemiştik. Onlardan seyahat planı yapmalarını, seyahat planını da evden başlatmaları konusunda bir dizi uyarıda bulunmuştuk. Bayram tatilinden dönen vatandaşlarımıza da dönüşlerini perşembe gününden itibaren yayarak yapmaları rica etmiştik. Dün akşam ciddi bir yoğunluk oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bu yolda yoğunluk söz konusu değil. Uyarıları dikkatte aldıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.'185 BİN TRAFİK EKİBİ GÖREV ALDI'Soylu, yollarda ciddi bir yoğunluk olmadığını, şu anda Bolu istikametine 80-100 kilometrelik araç hızıyla seyredilebilecek bir akışkanlık olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Karadeniz istikametinden özellikle Merzifon istikametinden buraya gelişte aldığımız bilgiler çerçevesinde bir yoğunluk söz konusu ama orda da bir akışkanlık var. Yine Susurluk, Balıkesir hattı yani İzmir- Balıkesir- İstanbul hattı arasında da yoğunluk var ama orada da akışkanlık söz konusu. Burada şunu söylemek gerekir, özellikle arkadaşlarımıza yani 185 bin trafik ekibi, jandarma ve polisimiz bu bayram tatili süresince kendileri bayram yapmadan, vatandaşlarımızın sağ salimen tatile veya gidecekleri noktaya, dönecekleri noktaya ulaşabilmeleri için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Altını çizerek söylüyorum; onların bayramlarını, ailelerinin bayramlarını tekrar tebrik ediyorum" dedi.'GERİ DÖNÜŞÜMÜZÜ BİR KABUSA DÖNDÜRMEYELİM'9 günlük bayram tatilinin bitmesine 2 günlük bir zaman dilimi kaldığına işaret eden Süleyman Soylu, şunları söyledi:"Gerek ölümlü trafik kazalarında, gerek yaralanmalarda, gerekse de maddi hasarlı kazalarda geçen senelere göre yarı yarıya bir azalma sağladıysak bunu önümüzdeki dönemlerde daha da aşağıya çekebiliriz. Tekrar vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Aman eve hemen yetişeyim diye biraz daha gaza basayım diye bir telaş içinde olmasınlar. Eve yarım saat sonra da gidilebilir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüz de bir bayram olsun. Bizim temel temennimiz budur. Biz bugün, yarın, öbür gün yine denetim için yollarda olacağız. Mümkün oldukça kontroller devam edecektir. İnşallah, salimen menzile ulaşmak nasip olur. Bu saat itibariyle bize ulaşan olumsuz bir durum yok. İnşallah da bir olumsuz durum olmaz."TEKİRDAĞ'DAKİ KAZATekirdağ'da meydana gelen kazada 5 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği olayı da hatırlatan Bakan Soylu, bu kazanın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Araçların özellikle otoyollarda, kavşak ağızlarında park edilmemesini, bekleme yerlerinde de kurallara uygun park edilmesini isteyen Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece sürücüler değil yanındakilerinin de uyarılarına ihtiyacımız var. Yani araç sürmek sadece bir sürücülük değildir, mühendislik hadisesidir. Ve bunu hep beraber bir şekilde yönetmemiz gerekir. Onun için özellikle yol kenarlarında durmalar, parklanmalar, kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Özellikle çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bize bine yakın karne geldi. Yani ailelerinin, annelerinin, babalarının karnelerini doldurup bize gönderdiler. O çocuklarımızın da ilk yüzüne bisiklet göndereceğiz. O karneler bizim için önemli. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayramlar her zaman şen olsun" diye konuştu.BAKAN SOYLU ESKİŞEHİR'DEİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar’daki temaslarının ardından Eskişehir’e geçti. Sivrihisar ilçesi Ankara karayolu üzerindeki polis trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu’yu, Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Kara, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü karşıladı. Polis memurlarıyla sohbet eden Bakan Soylu, Eskişehir’deki trafik denetimleri konusunda trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Yaşar’dan bilgi aldı. Ankara istikametinde durdurulan araç ve yolcu otobüslerinin sürücüleriyle trafik denetimleriyle ilgili sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediyeler dağıttı.Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tüm tedbirlerin trafik kazalarını en aza indirme amacı taşıdığını kaydeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, buradan Antalya, Bursa istikametinden gidecek araçlar üzerinde arkadaşları denetimlerini yapıyor. Afyon’daydık, tüm arkadaşlarımız Pazar gününe kadar yollarda trafik denetimlerinin en üst noktasında olması için hazırlıkları bugüne kadar tamamladılar. Gerek ilk gidiş zamanında şimdi de dönüş yolunda vatandaşlarımızın menzillerine sağ salim ulaşabilmeleri için 185 bin trafik görevlimiz yollarda. Öncelikle onlara, ailelerine tüm bayram kazaların en aza inmesi, ölümlerin az olabilmesi, kazaların en aza inmesi için çalışıyoruz" dedi.'KAZA KARA NOKTALARINDA HİÇ ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI'Ramazan Bayramı’nın ilk 7 günlük tatili süresince trafik kazalarında 52 kişinin hayatını kaybettiğini ancak tedbir alınan ‘kaza kara noktaları’nda hiç ölümlü kaza olmadığını aktaran Bakan Soylu, "Kaza kara noktalarında aldığımız tedbirlerle şu ana kadar kaza kara noktalarında hiç kazamız olmadı. Şu anda Türkiye’de belirlediğimiz kaza kara noktalarında hiç ölümlü kazamız olmadı. Yaklaşık ilk 7 gün zarfında toplam 52 trafik kazasından kaynaklana vefatımız söz konusu. Yine aynı zamanda geçen sene ve son 10 yılın yüzde 56 azalışıyla beraber trafik kazalarındaki ölümlerle gidiyoruz. Trafik kazalarında geçen yıla oranla yüzde 48’lik azalış söz konusu. Bizim aldığımız tedbirlerle hedefimiz sıfır can kaybı" diye konuştu.'EVE VEYA TATİL YERİNE SON 50 KİLOMETRE EN RİSKLİ KİLOMETRELERDENDİR'Sürücülere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, yolculuklarda son 50 kilometrenin en riskli mesafeler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Sürücülerimiz acele etmesinler, gidecekleri istikamet evleri muhakkak, yani ev yerinde duruyor. On dakika ya da yarım saat geç gitmeleri çok bir şey fark ettirmeyecek. En önemli unsur dinlenerek gitmektir. Eve veya tatil yerine son 50 kilometre en riskli kilometrelerdendir. Çünkü yorgunluk ve uykusuzluk anınızdır, hemen yetişeyim telaşıdır. Ne olur dikkatli olun. Muhakkak emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşmamak, muhakkak araç takip mesafesi ve özellikle de hız limitlerine uymak bizim en temel prensibimiz. Bundan sonra yola çıkacaklar için söylüyorum, seyahat planınızı aracınıza bindiğinizden itibaren ne olursunuz yapın. Tedbirlerinizi ona göre alın, trafikteki en önemli mesele seyahat planıdır. Bu planı yaparsanız, tedbirlerinizi alırsanız, inşallah kaza bela olmadan sağ salim bir şekilde varmak nasip olur düşüncesindeyiz."Bakan Soylu, açıklamalarının ardından Eskişehir’den ayrılarak Ankara’ya geçti.