istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "CHP'nin Çubuk saldırısıyla ilgili hazırladığı raporun tutar bir tarafı, somut hiçbir tarafı...

POLİTİKA 14.12.2019, 19:42
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili, "CHP'nin Çubuk saldırısıyla ilgili hazırladığı raporun tutar bir tarafı, somut hiçbir tarafı yok. İddialar gerçek dışı. Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım. Hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının böyle bir durumla karşılaşmasını istemez" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşüldüğü sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı gündeme getirildi. Kılıçdaroğlu'nun güvenliğinin sağlanmadığını öne süren Özel, AK Parti yetkililerin Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileğinde bulunmadığını iddia etti.
'EN ÇOK BEN ÜZÜLDÜM'
CHP'li Özel'in iddialarına yanıt vermek için söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin Çubuk'ta gerçekleşen saldırıyla ilgili hazırladığı raporun hiçbir somut tarafının olmadığını söyledi. İddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Çubuk olayında en çok üzülenlerden biriyim çünkü ben İçişleri Bakanıyım, hiçbir İçişleri Bakanı bir ana muhalefet partisinin genel başkanının  böyle bir durumla karşılaşmasını istemez. 'Geçmiş olsun dileğinde bulunmadı' iddialarına katılmıyorum. Üzüntümü belirttim. O anda orada telefonların çekmemesine rağmen, oradaki herkese ulaşıp talimatları veren benim. Olay olduğu sırada İstanbul'dan arabayla hemen Ankara'ya geldim. Zaman kaybı olmasın diye uçak zamanını beklemedim. Allah rızası için, bir siyasi partinin genel başkanı Ankara'nın dışına çıkarsa bu haber verilmez mi? Çubuk raporunuzla alakalı iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir iddianın somut olan bir tarafı yoktur. Yapılması gereken bir şey var, korumaların haber vermesi gerekiyordu. Hepimiz her yere gidebiliyor muyuz? Bazen derler ki, 'Sayın vekil buraya gitmeyin' diye uyarılabilir güvenlik açısından. Bazen konjonktür buna müsaade etmez."
Terörle mücadele devam ederken, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Millet İttifakı'na destek verdiği imasında bulunarak ortaya çıkan iklim ve durumun hassasiyetine dikkat çeken Soylu, herkesin bazı meselelerde ve özellikle seçim sonrası biraz tedbirli hareket etmesi gerektiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarının bu işi iyi takip etmediğini söyledi.

Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Aralık 2019
İmsak 06:42
Güneş 08:14
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:43
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Alanyaspor 15 23
7. Galatasaray 14 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. Everton 16 17
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 17 28
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 16 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9