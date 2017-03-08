Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak istiyor (3)

ÇARŞIBAŞI'NDA KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çarşıbaşı ilçesinde Anayasa değişikliği referandum süreci ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı. MHP ile ortak bir noktada buluştuklarını ifade eden Soylu, yine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi ve daha önceki söylediklerini tekrarladı.

Konuşmasında "Kılıçdaroğlu kiminle ittifak ediyor?" diye sorun Soylu, "FETÖ ile ittifak ediyor. Bunun FETÖ ile arasında bir ilişki var ama daha çözemedik. Bir ilişki var ama yakında bu işin kokusu çıkar inşallah. Diğer taraftan da Almanya. Dikkat edin bu bağlara. Almanya FETÖ ve PKK’yı muhafaza ediyor mu? CHP, FETÖ ve PKK ile iş birliği yapıyor mu? İşte cephe aynı cephe. 60 ve 80 darbelerini kim yapmışsa, 28 Şubat’ı kim yapmışsa, 15 Temmuz'u kim yapmışsa aynıları şu anda ittifak içindeler" iddialarında bulundu.

Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da iki gün süren referandum çalışmalarını tamamlayın Ankara'ya döndü.

FOTOĞRAFLI