Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki, çıldırıyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelede insansız hava araçlarının önemine vurgu yaparak, "İnsansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki, çıldırıyorlar. Şimdi 'Acaba ne yaptılar' diye de merak ediyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki; öyle bir aparat yerleştireceğiz ki; bırakın bu teröristlerin dağlarda gezmesini, kafalarını çıkaramayacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum’un Osmancık ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, Irak'ın kuzeyinde devlet kurulmak istendiğini hatırlatarak, "Bu toprakların bir tek şifresi vardır; o da tevhittir, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Bizi hep ondan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bizi hep onunu için zayıflatıp, ayaklarımızı mecalsiz hale getirmek istiyorlar. 1,5 yıl önce Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler değil mi? Ben işin içerisindeyim, eğer Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuştu biliyor musunuz. Tayyip Erdoğan engelledi onu. Yapmak istedikleri şuydu; Irak’ın kuzeyinde bir devlet, Afrin’de bir terör merkezi, ardından arasına bir hat çekecekler Türkiye’yi güneyinden, Türkiye'yi Orta Doğu'dan ayıracaklar. Bizi gönül coğrafyamızdan ayıracaklar, ticaret yollarımızdan ayıracaklar. Bizi kendi kültür coğrafyamızdan ayıracaklar, içimize sıkışmış, kalmış olacağız. Bunu beceremediler. Bunu Türkiye yaptırmadı onlara" dedi.

'TÜRKİYE, ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

HDP’nin, PKK’nın bir siyasi kolu olduğunu söyleyen Soylu, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurguladı. Bakan Soylu, "Bunlara kaç defa dedik ki; 'Sizi terörist cenazesine sokmayız' diye. Geçen gün bir cezaevinde terörist öldü. Diyarbakır'a gidecekler, havalimanında bu terörist cenazesini karşılayacaklar, sonra da mezarda tören yapacaklar. Diyarbakır Valisi’ni aradım, dedim ki; 'Diyarbakır Havalimanı’nın etrafında bunların esamelerini görmek istemiyoruz. Mezarlığın 1 kilometre etrafına bu vekillerden kimseyi yaklaştırmayacaksınız.' Öyle yok; Türkiye eski Türkiye değil. Öyle terörist cenazesinin başında duracaksın, yalandan gözyaşı dökeceksin, milletimizin gönlüne ciğerine hançer saplayacaksın. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

'BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRMEZSEK NAMERDİZ'

Bakan Soylu, 13-14 yaşındaki kız çocuklarının annelerinin kucağından zorla alınıp, dağa götürüldüğüne işaret ederek, "Onlara Kalaşnikof verdiler. Sonra o hayvan Murat Karayılan, o hayvan Cemil Bayık onları masasına meze yaptı. Eğer o hayvan Murat Karayılan ile Cemil Bayık’ın burunlarından fitil fitil getirmezsek namerdiz" dedi.

'PKK’YI ÇÖZÜYORUZ HİÇ ENDİŞE ETMEYİN'

Terörle mücadelede etkin rol oynayan insansız hava araçlarıyla ilgili de önemli mesajlar veren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Bu insansız hava araçlarımız var ya. Yukarıdan gidiyorlar, bizim kahramanlarımız da aşağıdan. Şimdi o insansız hava araçlarına öyle bir şey yaptık ki, çıldırıyorlar. Şimdi ‘acaba ne yaptılar’ diye de merak ediyorlar. Öyle bir yazılım yaptık ki; öyle bir aparat yerleştireceğiz ki, bırakın bu teröristlerin dağlarda gezmesini, kafalarını çıkaramayacaklar bir daha kafalarını. Türkiye bu konularda çok üst bir noktaya, çok üst bir düzeye geldi. Milletimizin iradesi ve kararlılığı ile beraber geldik. 2018 yılında terör örgütüne katılım son 30 yılın en düşük düzeyine geldi. Onun üç katı kadar da teslim oldu terör örgütünden. PKK’yı söküyoruz, PKK’yı çözüyoruz hiç endişe etmeyin."

MERAL AKŞENER'E TEPKİ

Türkiye'nin ayaklarının üzerinde duran bir ülke haline geldiğini kaydeden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye ayaklarının üzerinde duran bir ülke haline geliyor. Şimdi tekrar ‘Siz bizim 94 belediyemizi alırsınız ha, biz sizin şehirlerinize sızalım da görün dünyanın kaç bucak olduğunu’ diyerek tehdit ediyorlar. Bunu da kimle yapıyorlar? O baş olmak için siyasete soyunan, şimdi kuyruk olan çakma milliyetçi Meral Akşener ile beraber yapıyorlar. Biz faniyiz ama bu memleketten bir tane var. Biz bu memleketi kimseye yediremeyiz. Yaptıkları oyun budur, yapacakları işte şu Doğu ve Güneydoğu'da gördüm ben bunu. 31 Mart’ta Allah muhafaza biz zayıflarsak çok net söylüyorum; 1 Nisan sabahı daha önce de bu fotoğrafı gördünüz zaten. 6 yaşındaki masum çocukların eline taşı verirler, valileri, kaymakamları sokağa çıkartmazlar, devletin itibarını alt üst ederler. Ben bunu gördüğüm için sokaklarına terörist isimlerini koymuşlar. Şimdi büyükşehirlerde, sokaklara biz şehit ismini teklif ettiğimizde onlar diyecekler ki; ‘bir dakika şu sokağa da terörist ismini koyalım.’ Ankara’da, İstanbul’da hemşehrileriniz var. Bir şey söyleyeyim, hiçbiriniz dayanamazsınız bu işe, hiç kimse dayanamaz bu işe."



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