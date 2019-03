Bakan Soylu: İki yılda 3 bin 300 teröristi etkisiz hale getirdik

Fatih POYRAZ- Hasan POLAT/ANKARA, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılında 941 kişinin, 2018 yılında ise Aralık ayı hariç 491 kişinin uyuşturucudan öldüğünü belirterek, “Bu oranı neredeyse yarı yarıya düşürdük. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Terörle mücadelede, iki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 2 bin 99 sığınak ve barınağı tarumar ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, "Bu milleti sıkıntıya sokmaktan vazgeçmediler. Darbeler, ardından ekonomik saldırılar, yokluklar, yoksulluklar, bu ülkede terörle kardeşi kardeşe düşürmeler, bu ülkede hastanede insanların çekmiş olduğu sıkıntılar, bu ülkede emekli maaşı almak için, ödeyebilmek için İMF’nin kapısında 500 milyon dolar dillendirip, sonra milletimizin özgüvenini ortadan kaldırmak, yine benim ülkemde başı açık, başı örtülü, laik, dindar, Türk, Kürt, sağcı, solcu, Alevi, Sünni bu milleti parça parçaya ayırmak için orta konulan senaryolar, bunların hepsini bizim milletimiz çekti. On yıllardır bizim güçlenmemizi istemediler. Hep ayağımızın ucuna bakalım, geleceği hep birlikte planlayalım istemediler. Hep bu ülkede sevincimizi kursağımızda bırakmak istediler. Doyasıya sevincimizi yaşamamızı istemediler” ifadelerini kullandı.

'PENSİLVANYA’DAKİ ŞARLATANIN YAPMAK İSTEDİĞİ'

Türkiye’de on yıllardır 60 darbesi, 71 darbesi, 80 darbesi, 28 Şubat, 27 Nisan darbeleri yaşandığını kaydeden Süleyman Soylu, "Pensilvanya’daki şarlatanın yapmak istediğini, Allah’ıma hamdolsun ki gerçekleştiremediği o darbe. Bıraktılar mı peşlerimizi, yakamızı bıraktılar mı, hayır bırakmadılar. 7 Haziran seçimlerinden sonra Güneydoğu’yu yaktılar, yıktılar. Az buçuk oylarında yukarı doğru kıpırdanma oldu ya, camileri yaktılar, küçük mahalleleri yaktılar, okulları yaktılar. Siirt hastanesini 7 kere yaktılar. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, ülkenin yarınlarına kastettiler. Yakamızı bırakmadılar. Türkiye’de seçim olup, milletimiz milli iradeyi gösterdikçe, oyu ile destekledikçe, sürekli kumpas kurdular. Neymiş Irak’ın kuzeyinde devlet kuracaklarmış. Sevgili gençler, hainlerin korkulu rüyası, Allah’ımıza çok şükür dimdik duran bu millettir. Irak’ın kuzeyinde bir devlet kuracaklarmış. Buradan, Kahramankazan’dan bütün dünyaya haykırıyorum, biz parmağımızı kıpırdatmadıkça, bu coğrafyada oyun kurulmasına müsaade etmeyiz” diye konuştu.

'ONLAR DA GÜYA MİLLİYETÇİYİM DİYE GEÇİNİYORLAR'

Türkiye’nin üzerine büyük bir oyun onandığını belirten Soylu, “Gezi olaylarında yapamadıklarını bırakmadılar. Şimdi önümüzdeki 4.5 yılda seçim yok. Seçimin olduğu 4.5 yıl içinde Türkiye’nin güçlü adım atmaması için ekonomi ile daha güçlü mücadele etmemesi için, terörün tamamen kökünü kazımaması için, ardından milli ve yerli üretimi yapmaması için Türkiye’ye fitne tohumu ekmeye çalışıyorlar. Pazarlıkla belediye meclis üyesi seçecekler. Gelecekler önerge verecekler, şu teröristin ismini şu sokağa vereceğiz diyecekler. Buna Ankaralı, İstanbullu, İzmirli müsaade etmez. Kimse müsaade etmez buna. PKK kanlı bir terör örgütüdür diyebiliyorlar mı. PKK’dan oy bekleyenin Allah cezasını versin diyebiliyorlar mı, diyemezler. Neden, sözleşmeyi imzalamışlar. Onlar da güya milliyetçiyim diye geçiniyorlar" dedi.

'TARUMAR ETTİK'

Soylu, dağlarda 15 bin teröristin var olduğunu, ancak bugün 700 tane kaldığını belirtirken, “13-14 yaşındaki kızları alıp dağlara götürüyorlardı. Annelerinin saçlarını okşayacağına, çocukları taciz ediyorlar. Bunların hesabını fitil fitil burunlarından getirmezsek namerdiz. İki yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik. 2 bin 99 sığınak ve barınağı tarumar ettik. Doğu ve Güneydoğu’da bugün huzur var. Anneler çocuklarını alıp gecenin bir yarısı komşuluk gezmesine gidebiliyorlar, Allah’ıma bin şükürler olsun. Bundan sonra PKK yok, adını kimseye andırmayacağız. Sadece PKK mı, hayır DHKPC de, diğer terör örgütleri de yok. Bu DHKPC’nin Türkiye’nin bir çok yerinde ufak tefek yöneticisi var. Bu yöneticilerin Türkiye’de olanları ya ölüdür, ya da tutukludur” dedi.

'57 BİN UYUŞTURUCU SATICISINI KODESE GÖNDERDİK'

Uyuşturucu ve terör konusunda tarihin en büyük mücadelesini verdiklerini belirten Soylu, "2017 yılında 941 kişi uyuşturucudan öldü. Cumhurbaşkanımıza koştuk gittik, 'Bu çocukları kurtarmalıyız' dedim, 'derhal üzerine gideceksiniz' dedi. 2017’de 941, 2018’de 491 kişi öldü. Aralık ayı hariç, neredeyse yarı yarıya düşürdük. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. Size namus ve şeref sözü veriyorum, eğer bunların uyuşturucu satışlarını da, onların patronlarının da yerin yedi kat dimine gömmesek bu millet bunun hesabını bize bu dünyada da, öbür dünyada da sorsun” diye konuştu.

SOYLU, ANKARA'DA KARADENİZLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramankazan'daki mitingin ardından, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Başkentli Karadenizliler Buluşması' programına katıldı. Soylu'ya, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'in yanı sıra çok sayıda bürokrat eşlik etti. Burada, yöresel halk oyunları gösterilirini izleyen Soylu ve protokol üyeleri, alkışlarla oyuna ritim tuttu. Daha sonra bir konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

'BİZ KİMSENİN ENAYİSİ DEĞİLİZ'

Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 'Kürdistan' ifadesi ile ilgili tepkisini bir kez daha dile getirerek, "O zaman 'bu çocuklar niye şehit oldu.' diye ben kendi kendime sorarım. 'PKK'ya yardım eden 94 belediyeyi görevden niye aldık' diye ben kendi kedime sorarım. O zaman 'kaymakamlar sabahtan akşama kadar niye ölüm tehdidi aldılar da orada cansiperane dünyanın en güzel işlerini çıkardılar' diye ben kendime sorarım. O zaman 'gazilerimiz niye kolunu bacağını kaybetti' diye ben kendime sorarım. Herkes sorsun, biz kimsenin enayisi değiliz, kimse kusura bakmasın. 299 PKK iltisaklıyı listelerine koyup, şehirlere bir şekilde yönetici olarak nakşedilmeye çalışanlara karşı bizim bir sözümüz olacak" ifadelerini kullandı.

'BU İŞTEN PARA KAZANAN ÜLKELERİN TAMAMINA NAL TOPLATACAĞIZ'

Soylu, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Heyecanım ne biliyor musunuz. 15 yıl sonra Türkiye'nin hangi ilinde olursa olsun, bütün üniversitelerinde etrafımızdaki coğrafyaların her bir öğrencisi gelecek ve okuyacak. 15 yıl sonra tam bu noktaya gelmiş olacağız. İngiltere nal toplayacak, dünyanın başka bu işten para kazanan ülkelerin tamamına nal toplatacağız."

