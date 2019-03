Bakan Soylu: İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, kafalarını çıkaramayacaklar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Mayıs ayında İHA’lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar" dedi.

Bolu'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilk olarak Yukarı Çarşı mevkiinde bulunan Tarihi Büyük Cami'de Cuma namazını kıldı. Cami çıkışında Bakan Soylu'yu binlerce kişi karşıladı. Vatandaşlar, Bakan Soylu ile fotoğraf çekilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman izdiham yaşansa da Soylu, vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi. Soylu, daha sonra Bolu Kent Meydanı'nda seçim otobüsünün üzerinden kalabalığa hitap etti. Bakan Soylu, "Son yıllarda yakamızdan hiç düşmediler. Gezi olaylarının 150 milyarın üzerinde maliyeti oldu ülkemize. 7 Haziran 2015'ten sonra HDP palazlanınca, Doğu ve Güneydoğu'yu çukurlarla kazıp oraları savaş alanına döndürmek istedi. 15 Temmuz darbesi onu da savuşturdu bu milletimiz. Milletimiz bunları Tayyip Erdoğan iradesi ile engelledi. Erdoğan, siz ne oyun kurarsanız kurun, biz karar vermeden oyunu kurdurmayız dedi. Tezgahları bir türlü bitmedi. Amerika operasyon yaptı, bunlar da altından bir şekilde istifade etmeye çalıştı. Anamızdan emdiğimiz sütü son 6-7 yılda burnumuzdan getirdiler. Bu fotoğraf ne için şimdi bir araya geldi; önümüzdeki 4,5 yıl bize rahat ettirmek istemiyorlar, güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Yıllardan beri Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar bu milleti birbirine düşürebilmek için her şeyi yaptılar. 50 gramlık oy pusulasıyla bu millet her zaman onlara dersini verdi" dedi.

'ADAMIN YÜZÜNDE MEYMENET YOK'

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli’yi eleştiren Soylu, "Karşımızda bir ittifak kurdular, adamın suratında meymenet yok. HDP'nin eş başkanı diyor ki; 'Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. 'İstanbul, Ankara, İzmir ve her yerde verilen oylar Silopi'ye, Cizre'ye güç olacak' diyor. 299 bizim tespit ettiğimiz HDP'li il genel meclis üyesini zillet ittifakı listelerine yazdılar. Daha ötesi var, bu biraz önce söylediğim adam açıklama yapıyor; İçişleri Bakanı yanlış saymış 300'ün üzerinde diyor. 94 tane PKK'ya yardım eden, lojistik destek, para sağlayan ve bizim askerimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, polis, jandarmamıza kurşun sıkanlar ile biz niye uğraşıyoruz. Her gün tehdit edilen bir bombadan kurtulan, sadece birlikteliğimize zarar gelmesin diyen çocuklarımıza cevap verebilmek için uğraşıyoruz" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZE FİTNE TOHUMU EKİYORLAR, BUNU DA KILIÇDAROĞLU SAĞLIYOR'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da eleştiren Soylu, "Şehirlerimize fitne tohumu ekiyorlar, bunu da Kılıçdaroğlu sağlıyor. Biz Kandil'i, Amerika'nın idare ettiğini biliyoruz ve buradan söylüyorum. Avrupa teknolojik destek ortaya koymak istiyor. Terör gelince el altından karıştırmaya, fitnelemeye çalışıyorlar. Kadının birisi çıkmış diyor ki; 'PKK’ya sırtımı dayadım' diyor, ben de ona arkana 4 duvar verdik istediğin duvara dayan dedim. Kılıçdaroğlu'ndan güç aldılar ya, Kılıçdaroğlu kendi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır. PKK'ya açtığı yaşam tüneliyle anılacaktır. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir, bu ülkenin vekili olamazlar. Çıkacaklar sonra İstanbul'da PKK'nın vekillerini, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben de onlara sizi yürüten adam değildir dedim. Şapa oturdular, yürüyemediler. Diyarbakır'da evlerinden çıkamadılar, çıkarmayız kimse kusura bakmasın. Bu ülke yıllardan beri kan içti, sıkıntı çekti ve bu milleti birbirinden ayırmaya çalışmak için her türlü ahlaksızlık ve fitneyi ortaya koydular. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı" diye konuştu.

'İHA'LARA ÖYLE BİR YAZILIM YAZIYORUZ Kİ, KAFALARINI ÇIKARAMAYACAKLAR'

Soylu, İHA'lara yeni bir yazılım yazdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki, değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Bir taraftan komandolarımız, özel harekatlarımız, Mehmetçiğimiz, diğer taraftan da bütün teknolojimiz gücümüzle bu ülkenin birlik ve kardeşliğini bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin 300 teröristi son 2 yılda etkisiz hale getirdik. İç güvenlik sadece, ardından 3 bin 99, 2017 ve 2018'de mağara ve sığınaklarını tarumar ettik. DHKP-C operasyonları yapıyoruz; bunların Türkiye'deki tüm yöneticileri ya ölüdür veya cezaevindedir. Yapmak istedikleri 31 Mart'tan sonra bize adım attırmamak, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. 31 Mart’ta bir zafiyete girersek, şahsi olarak olup olmamamız önemli değil bizden çok var ama bu asil milletten tek var. Onun için dertleşiyorum sizinle. Onun için hangi tuzakla, kumpasla karşı karşıya kaldığımızı size ifade etmek istiyorum. 31 Mart'tan sonra biz zayıflarsak, Güneydoğu ve Doğu'da kaymakam ve valileri 6 yaşındaki çocuğun eline taş vererek maskara haline getirirler. Murat Karayılan'a 13, 14 yaşında onların anasının kucağından alınıp da, orada onların masasına meze yapılan, tecavüz edilen kızlarla ilgili tek bir cümle etmediniz. Onlar için Tayyip Erdoğan, Murat Karayılan'dan tehlikelidir. CHP'li kardeşlerime söylüyorum gittiğiniz yol yol değildir, döndürün bu adamı bu yoldan. Bu ülkenin birlik, beraberliğine musallat olan teröristler ile yürümesine engel olun."

'UYUŞTURUCU PATONLARINI YERİN 7 KAT DİBİNE GÖMMEZSEK NAMERDİZ'

Uyuşturucu ile mücadele konusunda büyük adımlar attıklarını aktaran Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Okulun önündeki uyuşturucu satıcıları için polisimize bunların ayaklarını kırın demişim yanlış mı yapmışım? Biz Müslüman bir ülkeyiz, gelenek ve göreneklerimiz var. Bizim ailemize, dinimize saldırıyorlar. Bizi köksüz, imansız bir millet yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan terör, bir taraftan uyuşturucu tam 57 binini kodese tıktık. En büyük operasyonları yapıyoruz. Uyuşturucudan ölen kişi sayısı yarı yarıya düştü, daha kuvvetli mücadele edeceğiz. Burada söylüyorum; uyuşturucu satıcılarını da uyuşturucu patronlarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek namerdiz. 8 bin bekçi daha alıyoruz. Türkiye'deki asayiş olaylarını, polis ve bekçimi hep birlikte düşünüyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 2017-2018'e göre yüzde 40'ın üzerinde düşürdük. Yaklaşık 275 organize suç örgütünü 2018’de düzelttik ulusal düzeyde, hızımızı aldık ve bu hızımızı kesmeyin. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, uyuşturucunun ayağına basıyoruz. Şimdi bu ayağına bastıklarımızın karşısında bizi zayıf duruma düşürmeyin. Memlekette bir anne evladını sabahleyin okula gönderirken gözü arkada kalmasın. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz, bize güvenin. Karakollarımızda güven masaları kurduk. Türkiye’de karakollarımızın yüzde 50'sinde 2 ay içerisinde oluşturduk. Emir veren devlet değil, hizmetkar devleti her noktada hep beraber oluşturacağız."

'TAYYİP ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU’NUN KALESİNE TOPU 90’A TAKSIN'

Türkiye'nin büyümesi için 31 Mart'ta güçlü cevap vermeleri gerektiğini aktaran Bakan Süleyman Soylu, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir yıl olmadı. Her 1,5 yılda bir seçim oldu. Türkiye'nin büyümesi, sıçraması için milli ve yerli üretmek için aynı zamanda ekonomik saldırı yapanlara 31 Mart'ta güçlü bir cevabı vermeliyiz. 4,5 yıl Türkiye'nin yürümesi, koşmasına müsaade etmek istemiyorlar. Zillet ittifakının kalesinde Kılıçdaroğlu var, Tayyip Erdoğan onun kalesine topu 90'a taksın, desteğinizi esirgemeyin. Biz kuluz, eksikten yoksun bir Cenab-ı Allah'tır, bizim eksiğimiz olabilir, milletimize karşı hiçbir samimiyet eksikliğimiz yoktur. Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız. Zillet ittifakına karşı büyük bir set oluşturdukları için Cumhur İttifakımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'BİZİM BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE BÜKMEYİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece siyasi lider, yönetici ve devlet adamı olmadığını anlatan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Tayyip Erdoğan ile ilgili size bir şey söyleyeceğim, o sadece siyasi lider ve yönetici, devlet adamı değildir. Onun yaptığı bu ülkede herkesin kardeşçe yaşamasını temin edebilmek için bir hayat biçimi ortaya koyuyor. Sadece köprü, yol yapmıyor, şehirleri güzelleştirmek için adım atmıyor, dünyada söz sahibi olabilmek için bu millete hayat biçimi sunuyor, daha yeni başladık. Bazen bir cümle büyük bir eğriyi doğrultur, büyük bir milleti ayağa kaldırır. Güçlü bir adımı hep birlikte atabilmek için huzurunuzda bulunuyoruz. Kılıçdaroğlu, adaylıkların verileceği son gün partiyi kapattı, valilikten dilekçe verecekmiş, 10 katlı binayı idare edemiyorsun, ülkeyi nasıl idare edeceksin. PKK’yı, HDP'yi sakın ha belediyelerinize bulaştırmayın. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde bükmeyin, FETÖ şarlatanına karşı güldürmeyin" dedi.



