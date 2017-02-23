Bakan Soylu, Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na: Adamlarını derle topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum ve Ordu'da düzenlenen Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantılarına katıldı. Bakan Soylu Erzurum'da yaptığı açıklamada CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak Genel Başkan Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'na "Siyaset yapacaksanız edeplice yapın. Kılıçdaroğlu'na da söylüyorum: Adamlarını derle topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk olarak Erzurum'da düzenlenen ve 8 ili kapsayan Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu toplantının ardından Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne gieçti. Burada büyük bir coşkuyla karşılanan Soylu, 15 Temmuz'da yaşanan başarısız darbe girişiminden söz ederken bazı kişilerin, 'idam istiyoruz' diye slogan atması üzerine "Şu referandum bitsin, terör örgütleri ve bizi geri götürmek isteyenlere karşı, millet ne derse o olacak. Siyasette tesadüf yoktur. Siyaset uzayıp giden bir filim şerididir. Sadece aktörler değişir, ana konusu aynıdır. Hep birlikte siyasetçi olarak ya bu çizgisinin içerisinde veya dışındayızdır" diye konuştu.Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birleştirici tutumundan bahsederken tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Demirtaş denen o adam müsvettesi de milleti birbirine kırdırmak için meydanlara çağrıyor" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün propogandasını yapmakla eleştirdiği CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan konuşmasında şunları söyledi:"TERÖRÜN PROPAGANDASINI YAPMASINLAR""Açıp soruyor musun? Özel hareket polisimiz, o eylemi gerçekleştirenlere karşı bu milletin adına mücadele ederken gözünü kaybeden, kolunu kaybeden, o operasyonda kolunu kaybedenlere 'ne oldu' diye sormuyorsun. 'Milletin evlatlarına ne oldu' diye sormuyorsun. Ama buradan söylüyorum alçakça 'PKK terör örgütüne ne oldu' diye soruyorsun. Kimsiniz siz? Şuramıza geldi artık. Siyaset yapacaksanız edeplice yapın.Kılıçdaroğlu'na da söylüyorum; Adamlarını derle topla, terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onlara zemin hazırlamasınlar. Onları orada kullanmasınlar. Onları istismar etmesinler. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi, istikbal mücadelesi. 4,5, 6,7 gündür susuyoruz. Söz söylemiyoruz. 80-85 kilo patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da, İstanbul'da ve ülkemizin her tarafında bir şer odağı oraya odaklanmış oradan bu ülkenin yarınlarını kana bulamaya, ülkemizin birlik ve beraberliğini, oradaki insanları korkutmaya, ürkütmeye, orayı kendine bir sığınak alanı olarak görmeye, bulmaya ve oradan iş adamlarına şu kadar para göndereceksiniz, bu kadar para göndereceksiniz, şunu yapacaksınız, 'Evlatlarınızı dağa göndereceksiniz, Kandil'e göndereceksiniz' diyor. Siz kimin tarafındasınız? Neyin tarafındasınız siz? Ve bunu çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Türkiye, kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devletinin içerisinde gerçekleştirmektedir. Bizim görevimiz nedir, niçin siyaset yapıyoruz? İyilikleri anlatmak ve kötülüklerden sakındırmak için siyaset yapıyoruz."ORDU'DA GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurumdaki temaslarının ardından Ordu’ya gelerek 9 ili kapsayan ‘Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı. Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na gelen Bakan Soylu’yu havalimanında Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Soylu, daha sonra karayoluyla il merkezinde bulunan Boztepe’ye giderek, burada bir otelde düzenlenen ‘Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı’na katıldı.Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Ordu, Amasya, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon valileri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, il emniyet müdürleri ile il jandarma komutanları da hazır bulundu.Yogun güvenlik önlemlerinin alındığı ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda 16 Nisan’da yapılacak referanduma ilişkin güvenlik konularının ele alındığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI