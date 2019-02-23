Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar (3)

SÜRMENE'DE HALKA SESLENDİ

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da Hayrat ilçesindeki programının ardından Sürmene ilçesine geçti. Bakan Soylu, burada partisine ait otobüsün üzerinde halka seslendi. 31 Mart seçimlerinde Sürmenelilerden destek isteyen Soylu, terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlık mesajlarını yineledi.

Bakan Süleyman Soylu, eleştirdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart gecesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne girmesine tahammül edemeyeceklerini söylerek, "Yozgat'ta, ondan önceki gün de Ankara'da çalışmalardaydık. Yaklaşık 10 gün boyunca Ankara'da çalıştık. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezdik neden biliyor musunuz? Birileri erken havaya girmiş de onun için. O havalarının esas itibarıyla doğru olmadığını, orada kıymetli belediye başkanımızla sahada adım adım gezerek göstermek için. Bir de şunun için; Biliyorsunuz ben lafı karnımda tutamıyorum pek, birileri de çok kızıyor bana bu yüzden. Allah şahit, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin içerisine girmesine tahammül edemiyoruz, 31 Mart gecesi. 24 saat çalışılması gerekirse 24 saat çalışırız" dedi.

'BÜYÜK BİR TÜRKİYE HEDEFİ İÇERİSİNDEYİZ'

HDP'nin terör örgütünün uzantısı olduğunu belirten Bakan Soylu, "Eğer bugün dağlarda teröristler gezemiyorsa, bilmenizi isterim; o evlatlarımızın, Türk mühendislerimizin yaptığı insansız hava araçları yukarıdan, komandolarımız, jandarmalarımız ve özel harekâtlarımız aşağıdan, nefes aldırmıyorlar nefes. Cumhur İttifakı'nda neden bir araya geldik? Türkiye'ye büyük bir kumpas kurdular. Tüm bunları engelleyebilmek, 'Artık Türkiye eski Türkiye değildir' diyebilmek, 'Bu oyunlarınız aziz milletimize sökmez' diye haykırabilmek için bir araya geldik. Elbette ki belediye başkanlığında kimin seçileceği önemlidir. Ama 7 Haziran sonrasında terör örgütünün partisi, evet ona 'legal parti' diyenler yanılıyorlar, o bir terör örgütünün uzantısıdır, o bir terör örgütünün siyasi koludur, o bir terör örgütünün partisidir, onlar yaktılar, yıktılar her tarafı, Doğu'yu, Güneydoğu'yu. Niçin? Biraz yüksek oy aldılar da hemen şımardılar. Dilimizde tüy bitti, şımartmayın bunları diye. 24 Haziran'da hepiniz şahitsiniz. 'Cumhuriyet Halk Partililer bu HDP'ye oy vermeyin' diye yalvardık. Kılıçdaroğlu kendini yırttı HDP'yi Meclis'e taşıyabilmek için. Ne olacakmış? Bana kızıyorlar. Teröristin cenazesine milletvekili gidecekmiş, hadi gitsin de görelim bakalım. Gidip, sözde şehit sayacaklar. Şu gözümüze bakıyor musunuz? Öyle bu memleket kaseti başa saracak bir memleket değil. Tüm bunları yapanlar, bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak istiyorlar. Biz büyük bir Türkiye hedefi içerisindeyiz" diye konuştu.

Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Yomra ilçesine geçti.



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