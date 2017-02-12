Bakan Soylu: Dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin ayağı kalkmasını istemiyorlar. Çatlasalar da, patlasalar da dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte özel uçakla Adıyaman'a geldi. Havaalanında Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Adnan Boynukara, Salih Fırat ve Halil İbrahim Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu tarafından karşılanan heyet, Türkiye Petrolleri Cendere Konukevi'nde kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etrafında ateş çemberi olmasına rağmen Türkiye'nin ayakta olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Dünyada birçok istenmeyen olay olmasına rağmen ayaktayız. Bu ülke tesadüfler ülkesi bir ülke değil. Tam tersi bu ülke ortak akıl, bir ortak fikrin, bir ortak hedefin ülkesidir. İstiklal mücadelesi de bu ortak hedefin ürünüdür, Cumhuriyet'in ilanı da bu ortak hedefin ürünüdür."

'ÇATLASALAR DA, PATLASALAR DA'

Soylu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 devleti arasına gireceğini ve bunun için her türlü çalışmanın yapılacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu ülkenin ayağı kalkmasını istemiyorlar. Mazlumlara ve mağdurlara şefkat temsilcisi olan bu Türkiye'nin ayakta durmasını istemiyorlar, zenginleşmesini istemiyorlar. Çatlasalar da, patlasalar da dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız."

Bakan Soylu ve beraberindekiler, konuşmasının ardından işadamı ve STK temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.

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