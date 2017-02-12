Bakan Soylu: Dünyanın 10 büyük devletinden biri olacağız (2)

'MÜCADELEMİZ, TERÖRÜ TASFİYE NOKTASINA GELMİŞTİR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve işadamlarıyla düzenlenen toplantının ardından beraberindekilerle Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, terörle mücadelenin, terörü tasfiye noktasına getirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Bizi sarsmaya çalıştılar, Allah'a çok şükür sarsılmadık. Bizi geri adım attırmaya çalıştılar ama başaramadılar. Yolculuğumuza devam ediyoruz ve aynı şekilde devam edeceğiz. Gönlünüz rahat olsun. Terörle mücadelemiz, terörü tasfiye noktasına gelmiştir. Biz terörü tasfiye edeceğiz."

Bakan Soylu, kış döneminde PKK'nın 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon yapıldığını ifade ederek, son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler açılışını yaptıkları polis merkezini gezdi.

