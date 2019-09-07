Bakan Soylu: Diyarbakır'da herkes örgüte nerede katılım yapıldığını biliyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çocukları dağa kaçırılan annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin konuştu. Bakan Soylu, bölgede birçok annenin istemediği halde evladını teröre kurban verdiğini ifade ederek, "Orada oturan anneleri sonuna kadar anlıyorum. Diyarbakır'da herkes terör örgütüne nerede katılım yapıldığını biliyor. Anneler, aileler, tam adresinin önündeler. Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğini tüm Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız biliyor" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve operasyonlar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, daha sonra Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ile birlikte Pülümür Vadisi ile Aliboğazı bölgelerindeki askeri üs bölgelerinde kurulan güvenlik yaşam kulelerinde incelemede bulundu.'TUNCELİ'DE SON 3 YILDA 370 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Pülümür Vadisi bölgesindeki Alacık köyü yakınlarındaki 2 bin rakımlı üs bölgesinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de son üç yıldır sürdürülen başarılı operasyonlarla PKK'nın çökertildiğini ve Tunceli dağlarında 60- 65 teröristin kaldığını söyledi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Şu anda bulunduğumuz kulenin alt tarafından geçen Tunceli- Erzincan karayolu ile birlikte terör örgütü Türkiye'de birkaç yolu kendisine ait eylem alanı olarak belirlemişti. Terör örgütü, bu yollarda ve bölgelerde eylem yaparak kendisini kanıtlamaya çalışıyordu. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte oturup ortak değerlendirme yaptık ve bir daha bu yollarda, vadilerde güvenliğin aksamaması için ortak kararlar aldık ve bu yaşam kulelerini hayata geçirdik. Şu an bu bölgede 13 güvenlik kulesi yapıldı ve sonraki zamanlarda bu sayı 22 olacak. Şu an bu yolumuzda hiçbir güvenlik sorunu söz konusu değil. Terör örgütü, Tunceli bölgesinde son üç yıl içinde büyük darbeler yedi. Son üç yıl içinde 370 terörist bu bölgede etkisiz hale getirildi. Şu dağlarda 60-65 terörist var. Geçen yıl 98, önceki yıl 103 teröristi etkisiz hale getirmiştik. İnanıyorum biraz daha yüklendikçe, bu dağlar tertemiz hale gelecektir. Gayretimiz devam ediyor. Şunu belirtmek isterim, Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı arttıkça, Tunceli'ye gelen turist sayısı artıyor, ilin ekonomisi kalkınıyor, Türkiye'nin ekonomisine katkı sunuluyor. Yani terörle mücadeledeki başarılar, Türkiye için büyük bir kazanım oluyor. Gerek Kıran 1 olsun, gerek Kıran 2 operasyonu olsun ki devamı da gelecek. Kış aylarına girmeden terör örgütün hem kış üslenme kabiliyetini ortadan kaldırabilmek, hem de terör örgütünün yaşam alanlarında, onları tamamen tasfiye edilecek ve iyice daraltabilecek bir hamleyi yapabilmek amacındayız. Operasyonlarımız tüm sezon boyunca devam edecek, 3 yıldır yaptığımız gibi kış boyunca da devam edecek" dedi.'ORADA OTURAN ANNELERİ SONUNA KADAR ANLIYORUM'Bakan Soylu, konuşmasında HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere de değinerek, bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğinin herkesçe bilinmekte olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Terör örgütü maalesef bu coğrafyada, anaları, kadınları ve genç kızlarımızı yıllarca istismar ederek, onların düşüncelerini, duygularını istismar ederek, kendisini bir noktaya tutmak istedi. Kadın üzerinde terör örgütü güçlenmeye çalıştı. Birçok anne istemediği halde birçok evladını terörizme kurban verdi. Orada oturan anneleri sonuna kadar anlıyorum. Diyarbakır'da herkes terör örgütüne nerede katılım yapıldığını biliyor. Anneler, aileler tam adresinin önündeler. Bir siyasi partinin PKK terör örgütüne adam alma merkezi olarak değerlendirildiğini tüm Diyarbakır da biliyor, Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız da biliyor" diye konuştu.'ÖRGÜT ONLARA KONUŞUN DEDİĞİ ZAMAN DİYARBAKIR BAROSU KONUŞUYOR'Açıklamasında, Diyarbakır Barosu'na HDP önünde eylem yapan ailelere destek vermediği için tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle devam etti:"Cübbe giyen ve biz Diyarbakır Barosu'na kayıtlıyız diyen, Diyarbakır Barosu yöneticileri için söylüyorum. O Diyarbakır Barosu'nun içi daha küçülecek, mini minnacık olacak. Yani mini minnacık olacaklar. Çünkü herhangi bir şey olunca seslerini terör örgütü paralelinde çıkarmayı çok seviyorlar. Vicdanlarından yoksun olduklarını, hukuk bilgilerinden de yoksun olduklarını, insanlıklarından da yoksun olduklarını düşünüyorum. Bu, benim şahsi kanaatim. Onları izliyor ve takip ediyorum. Ne zaman terör örgütü onlara konuşun dediği zaman Diyarbakır Barosu konuşuyor. Ne zaman terör örgütü bir söz söyleyin, eylem yapın dediği zaman Diyarbakır Barosu eylem yapmaya çalışıyor. Burunlarının dibindeki bir feryada, bir acıya ses çıkaramayacak kadar zavallılar. Daha öte sözler de söylemek istiyorum da bugün buranın halet-i ruhiyesinde daha fazla onları ağzımıza almak, konuşmak istemiyorum."NUPELDA İLE AYAZ KARDEŞLERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİBakan Soylu, güvenlik güçlerine yaptığı ziyaretin ardından Ovacık ilçesinde 15 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu kardeşlerin aileleriyle bir araya geldi. Aileye ziyaret öncesi Bakan Soylu, Güloğlu ailesinin yaşadığı Çakmaklı köyünde Vali Tuncay Sonel'in girişimiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nupelda ve Ayaz Kardeşler Parkı'nın açılışını yaptı. Açılışın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Güloğlu ailesini ziyaret etti. Bakan Soylu, Güloğlu ailesi ile Munzur Nehri'ne düşerek hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun ailesi için Tunceli kent merkezinde hediye edilen evlerinin anahtarını teslim etti.Bakan Soylu, Güloğlu ile Eroğlu ailesine yaptığı ziyaretin ardından Munzur Gözeleri'ne giderek burada piknik yapanlarla bir süre sohbet etti.