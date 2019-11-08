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Bakan Soylu: DEAŞ'lıların iadesine pazartesi başlıyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ mensuplarının iadesiyle ilgili, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar, 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne...

POLİTİKA 08.11.2019, 16:22
Bakan Soylu: DEAŞ'lıların iadesine pazartesi başlıyoruz
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ mensuplarının iadesiyle ilgili, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar, 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da silseniz de saklasanız da vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da sizin ülkenize göndereceğiz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da hazır bulundu. Bakan Soylu, kırmızı kategoride aranan 2 PKK mensubunun Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiği hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Operasyon temmuz ayında yapılmıştı. Kimlik doğrulamaları itibarıyla dün akşam teyit edildi. Ve biz de milletimizle bahsettik. Ülkemizin içinde bir tanesi maalesef çok canımızı acıttı. İçişleri Bakanı olduğumda Meclis’te konuşma yapıyordum, tam 3 yıl önce. Dolmabahçe'de bir patlama olduğu söylendi. Neredeyse üzüntümüzden ağzımızdan kelime çıkamayacak hale geldik. Şehitlerimizi öğrendik ve sayı bizi bir daha kahretti. O eylemin talimatını bu hain vermişti. Yine Kayseri'de servisle intikal eden evlatlarımıza hain bir saldırı gerçekleşti o eylemin talimatını da bu hain vermişti. Merasim Sokak'ta, İstanbul'da Sancaktepe'de, Vezneciler'de ve birçok yerde eylemlerin tamamında talimatı bu vermişti. Allah'a şükürler olsun ki o evlatlarımızın kanı yerde kalmadı. Bir terörist daha cehennemi boyladı ve onun yanındaki de dün akşamki konuşmalardan anlıyorum ki Karayılan daha fazla üzülmüş, burada milletimize sözümüzdür;  Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz."
'NE DÖNERİZ NE DE SİNERİZ'
Bakan Soylu, "Terörist hakladık mı, biz seviniriz. Bu ülkede anne babaların yüreklerini dağlayanları bertaraf ettik mi, biz seviniriz. Biz onları da, onları destekleyenleri de uyarmıştık; 'Devletin kılıcı uzun olur, biz bu hesabı açık bırakmayız, gelin bu işten vazgeçin' demiştik. Birileri bu ikazımızı anlamadı, yanlarında 3-5 tane batılı görünce şımardılar. Bizden bir şey koparabileceklerini, bizi korkutup sindirebileceklerini zannettiler. Oysa bizim yolumuz, hak yoludur. Ne döneriz, ne de sineriz. Dünyanın rotasını şaşırdığı, teröristlerin ülke liderleriyle telefonda görüştüğü bir dünyada, benim ülkem yıllardır onurlu bir mücadele vermektedir. Ve Allah'a şükür, yavaş yavaş da olsa, bu meselede dünyayı, kendi çizgisine getirmektedir" diye konuştu.
'HUZURU BU BÖLGEYE GETİRECEĞİZ'
Resulayn ve Tel Abyad’da 30 bin insanın Suriye'den geldiğini belirten Soylu, "Bir taraftan huzuru, kardeşliği pekiştiriyor bir taraftan da terörü tasfiye ediyoruz. Bu işe başladığımızda dünya neredeyse karşımıza çıktı. 'Demografiyi değişecekler, Kürt-Türk-Arap ayırıyorlar'. Afrin'de, Cerablus'ta, Azez'de, Mare'de ayırmadık. Oraya Kürt’ü, Türk’ü Arap’ı, Türkmen’i, Müslüman’ı, Hristiyan’ı herkesin huzurlu bir şekilde olmasını sağlayan düzen kurduk. Orada şu anda yerel Meclis’ler var, onlar karar veriyorlar, bizim kaymakamlarımız, valilerimiz, doktorlarımız, mühendislerimizi, polislerimiz, jandarmalarımız, hakimlerimiz, savcılarımız onlar orada danışmanlık ediyorlar. Bütün dünyaya bir şeyi gösteriyoruz, onlar istikrarsızlaştırıyorlar, biz de istikrarın nasıl olabileceğini gösteriyoruz. Onlar huzuru bozuyorlar, biz huzurun nasıl ikame edilebileceğini gösteriyoruz. Onlar teröristleri destekliyorlar, biz teröristlerden ıstırap çeken milletin orada huzurlu bir şekilde olmasını sağlıyoruz. Tel Abyad, Resulayn, Ayn El Arap’ta ve Kamışlı'da her tarafta, Allah'ın izni ve bu milletin medeniyet anlayışıyla ve insanlığıyla, Amerika, Avrupa ne derse desin, Rusya ne yaparsa yapsın biz huzuru bu bölgeye getireceğiz" şeklinde konuştu.
'PAZARTESİ’DEN İTİBAREN BAŞLIYORUZ'
Türkiye’nin yakaladığı DEAŞ mensuplarının iadesine değinen Bakan Soylu, "Avrupa'ya diyoruz ki 'Bunları size göndereceğiz, 3 tane, 5 tane, 10 tane göndereceğiz'. Bunlar bizim insanımız değil ki sizin kendi insanlarınız. Oradan paketlemiş göndermişsiniz. Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz. İade edeceğiz, ayağa kalkıyorlar. 'Biz bunları vatandaşlıktan attık, siz ne yaparsanız yapın'. Yok öyle yağma. Çatlasanız da patlasanız da, silseniz de saklasanız da, vatandaşlıktan çıkarsanız da çıkarmasanız da, sizin ülkenize göndereceğiz" dedi.
'TRAFİK KAZALARINDA YÜZDE 26 AZALMA'
Geçen yılın ilk 10 ayına göre ölümlü trafik kazalarında bu yıl yüzde 26 azalma söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Neredeyse bin 300, bin 400’e yakın insanı geçen yıldan bu yıla baktığımızda trafikte az kaybetmişiz. Bizim için 1 rakamı da büyüktür. Ama bin 300 rakamı siz de takdir edersiniz ki neredeyse küçük bir kasaba merkezindeki insanların tamamını alır. Trafikte ölümlerimiz, yüz binde 14-15 civarındaydı. Bu yılı yüz binde 6,5 ile bitireceğiz. Avrupa’da ortalama yüz binde 5. İnşallah çok kısa bir zaman içinde Avrupa Birliği'nde trafik kazalarında nasıl örnek bir model oluşturulur, bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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