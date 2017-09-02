Bakan Soylu'dan şehitlikte içkiye tepki

ŞEHİTLİĞE ZİYARET



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ndeki bayramlaşma törenin ardından Sülüklü Mezarlığı’na giderek burada şehitliği ziyaret etti. Kuran okunması ve duanın ardından Bakan Soylu şehitlerin kabirlerine gül bırakıp dua etti. Bakan Soylu’ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti



. ‘MAÇKA’DA BİR İŞİMİZ VAR ONU DA TAMAMLAYACAĞIZ’



Bakan Soylu daha sonra Trabzon Meydan Parkı'nda halk bayramlaşma törenine katılarak hemşeriyle bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Soylu, Maçka ilçesinde yaşanan terör saldırıları sonrası kaçan teröristlerin yakalanmasına ilişkin mesaj da verdi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in Maçka için geldiğine işaret eden Bakan Soylu şöyle konuştu: “Jandarma Genel Komutanımız ile Van’dan geliyoruz, bana ‘1 yıldır Güneydoğu’da ne kadar yer varsa gittik. Her yere çıktık, Allah’ını seversen bu memleketin hiç denizi yok mu? Siz Trabzon’a gidiyorsunuz bizi tekrar buralarda bırakıyorsunuz’ Onun için komutanımız Trabzon’a gelip burada Trabzonlularla birlikte olmak istedi. Bir de ‘Maçka’da bir işimiz var onu da tamamlayacağız’ dedi. Mesajı bu dur yani. Bu ülkede terörle mücadele büyük bir kararlıkla sürüyor. Çok önemli bir mesafe aldık. Özellikle Eylül’ün 5’inden Kasım’ın sonuna kadar yani kışın bir öncesine kadar bizim evlatlarımızın hangi kahramanlıkları yaptıklarına bir kez daha şahit olacaksınız.”



ŞEHİTLİKTE İÇKİ İÇİLMESİNE TEPKİ



Bakan Soylu CHP'nin Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtikleri belirlenen ve kamptan uzaklaştırılan partililer tepki göstererek, “Bu devletin bekasına kim kafa tutuyorsa alim Allah onu yerin dibine gömeriz. Hiç merak etmeyin. Şehitlerimize ve ailelerine minnettarız. Bir şeyi söylemek zorundayım kimse kusura bakmasın. ‘Çanakkale’ deyince biz oturduğumuz yerden doğruluruz. Bizim oraya hürmetimiz ve saygımız var. Bugün ezan hür ve özgür okunuyorsa, eğer bugün biz bu topraklarda var isek, orada adı sanı belli olmayan, yokluk ve fukaralık içerisinde bu ülkenin hürriyetini başkalarının postallarının altında ezdirmemek için fedai can edenlere borçlu olduğumuzu biliyoruz. Kim orada içki âlemleri yapıyor, o bize emanet edilenlerin ruhunun mukassem ediyorsa biz onların yakasına yapışmayı biliriz. Bunu böyle bilsinler” diye konuştu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de halkın huzuru ve güveni için görevde olduklarını dile getirerek vatandaşların bayramını tebrik etti.