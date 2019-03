Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (2)

'ÇOCUĞU DAĞDA OLAN 1000 AİLE İLE GÖRÜŞÜYORUZ'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervari'de partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Yılbaşından bu yana ikna yoluyla 61 teröristin teslim olduğunu belirten Bakan Soylu, jandarma, polis ve güvenlik korucuların şu an çocuğu dağda bulunan 1000 aile ile görüşmeler sağladığını söyledi. Bakan Soylu, "On yıllardan beri bu ülkenin kardeşliğini, bu milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar var" diyerek, "Bu memlekete on yıllardır büyük sıkıntılar verdiler. Darbeler, ekonomik saldırılar, yoksulluklar, terör, anarşi neler yapmadılar? Her on yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. Güçlü bir Türkiye olmasın istediler. Sevincimiz hep kursağımızda kalsın istediler. Bu ülkeye her zaman maliyet ödettirdiler. Gezi olayları yaptılar, bu ülkeye 150- 200 milyar dolar maliyet ödettirdiler. Bu milletin insanları maliyet ödedi. Her darbe biraz umudumuzu kırdı. Her darbede 'Efendiniz biziz' dediler. Bize dediler ki; 'Ey şalvarlılar, ey köylüler, bu ülkeyi siz idare edebileceğinizi mi sanıyorsunuz? İktidar olursunuz ama muktedir olamazsınız' diyenlere, 'Sizin 50 gramlık oy pusulanız bu ülkeyi yönetemez' diyenlere, 'Biz sizin efendininiz' diyenlere hep öyle cevaplar verdiniz ki, Allah sizden razı olsun. Buradan haykırdınız. Hem geleceğimize hem geçmişimize haykırdınız. Dediniz ki; 'Ey Türkiye, ey dünya, ey bize efendi olmak isteyenler, biz hem bu toprağın efendisiyiz, hem de iktidarız, hem de muktediriz' dediniz. On yıllardır hep aynı şeyi yapıyorlar. İstiyorlar ki yoksulluğumuz devam etsin. Bu cennet coğrafyada ayaklarımızın üzerinde durmamızı istemiyorlar. Türkiye'yi hep bir kaosa itmek istiyorlar" şeklide konuştu.

'ANAMIZDAN EMDİĞİMİZ SÜTÜ BURNUMUZDAN GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Soylu, 31 Mart'ta AK Parti'ye destek çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Türkiye, 21'inci asrın başından itibaren Tayyip Erdoğan ile büyük bir sözleşmeye imza attı. Şimdi de Cumhur İttifakı ile beraber onu güçlendirmeye çalışıyor. Türkiye, önümüzdeki 4,5 yılda seçimsiz bir döneme geriyor. İstiyorlar ki, Türkiye'de Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-7 Ekim olayları gibi, ardından 7 Haziran sonrası çukur olayları gibi, ardından bu ülkenin geleceğini karartmak için Amerika'nın döviz operasyonlarıyla Türkiye'nin ekonomisini sarsıp, milletimizle iktadar arasında acaba bir karmaşa oluşturabilir miyim gibi davrandığı gibi, önümüzdeki 4,5 yılda da anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalışıyorlar. 28 Şubat'tan sonra bu ülkede 15 yaşında küçük çocuklar Kur'an okumayacak diye karar çıkardılar. Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002'de iktidara geldi, bunu kaldırdı. Türkiye'de bir çok devrim yapıldı. Türkiye eski Türkiye değildir."

'O ÇOCUKLARIN HESABINI KARAYILAN VE BAYIK'TAN SORMAZSAK NAMERDİZ'

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Soylu, yılbaşından bu yana 61 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu anlatarak, dağda çocukları bulunan 1000 aileyle görüşmelerin yapıldığını söyledi. Bakan Soylu, şunları ifade etti:

"13 ,14 yaşındaki çocuklarımızı dağa götürenlere, hem İçişleri Bakanı olarak hem de bir kardeşiniz olarak söylüyorum; O Murat Karayılan, Cemil Bayık'ın burunlarından fitil fitil getirip, o çocukların hesabını sormazsam namerdiz. Terörle mücadelede çok güçlüyüz. Sizin çektiklerinizi, gelecek nesil çekmesin istiyoruz. Bu sıkıntıları çekmesin istiyoruz. Bunları sizlerle dertleşmeye geldim. Bunların sonu karanlıktır, onları süpürüyoruz. Neresi olursa olsun. Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye kadar, Türkiye'nin içerisine kadar. Bugün güçlü bir Türkiye var. Sadece PKK ve terör örgütleri değil, Amerika, Avrupa, Türkiye'ye diz çökertmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Terörü bitireceğiz. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. HDP, PKK'nın siyasi koludur. PKK, 'a' demeden HDP hiç bir şey yapamaz. 7 Haziran'dan sonra neden yakıp, yıktılar buraları? HDP yüzde 13 oy aldı. Peki neden yakıp, yıktılar? Oyunu almışsın, ne istiyorsun? O oyları alanların karar verebilecekleri bir durumları yok. Dertleri demokrasi değil. Dertleri huzursuzluk, kaos, bölücülük. 30 yılda terör örgütüne katılımın en düşük noktasındayız. 2018 yılında Türkiye'de terör örgütüne 138 kişi katıldı, 450 kişi teslim oldu. Bunların önemli bir bölümü ikna edilerek teslim oldu. Jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız giderek, aileleriyle görüştü, 'çocuğunuzu getirin teslim edin' dedi. Şu anda bin aile üzerinde böyle bir çalışma yapılıyor. Aileler çağırılıyor. Yılbaşından bu yana 61'i ikna ile teslim oldu, normal teslim 100'ü aştı. Terör örgütünü çöküyoruz, çözüyoruz. Ama şunu da söylemek istiyorum, sizlerin de güçlü bir irade ortaya koymanızın zamanıdır."

