Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımızın gözü 2014'te Hatay'da kaldı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlip’te yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere Hatay’a geldi. Soylu, "Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz oluyorsa, büyük liderlerin de beklentileri vardır. Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014’te Hatay’da kaldı" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlib bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi almak üzere Hatay'a geldi. Hatay programı kapsamında ilk olarak Hatay Valiliği’ni ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Soylu, ardından Hatay Valiliği Abdurrahman Melek Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Afrin ve İdlib bölgesi ile Amanoslar'da yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.Toplantıya, Hatay Valisi Erdal Ata, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Afrin Mülki İdari Amiri Şenol Bozacıoğlu, Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Afrin Genel Koordinatörü Nursal Çakıroğlu, Cinderes-Şeyh Hadid Mülki İdare Amiri Orhan Aktürk ve diğer yetkililer yer aldı.'CUMHURBAŞAKANIMIZIN GÖZÜ HATAY’DA KALDI'Bakan Soylu, valilik ziyaretinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, önümüzde bir sınavımız daha var o da yerel seçimler diyen Bakan Soylu, "Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz ve yerel seçimlerde 2019 ile 2024 arası beş yıl boyunca bu ülkede tecrübesiyle, bilgisiyle, anlayışıyla birlikte nasıl yerel yönetimleriyle yeni hükümet sistemiyle birlikte hizmet vatandaşımızla birleştirilir, milletin nasıl hizmetkarı olunur, bunu hep birlikte göstereceğiz" dedi."Bazen insan olarak nasıl bizim beklentilerimiz varsa büyük liderlerin de beklentileri vardır" ifadelerini kullanan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim gözümüz de, büyük liderimiz cumhurbaşkanımızın gözü de 2014’te Hatay’da kaldı. Şimdi onu 2019’da; şu seçimde elde ettiğiniz birincilikle başarıyla birlikte 2019’da Türkiye’de büyük bir hizmette buluşturmanın Hatay’a yapılacak yatırımlarla geleceğe ait güzel anlayışla ve bu ak davayla birlikte buluşturmanın zamanıdır. Şimdi şöyle önemli olan uçağın burnunu yukarı kaldırmaktır. Siz işin çoğunu gördünüz inşallah yerel seçimlerde, şunu söylüyorum, sözümüzde sözdür; Allah gelmek nasip etsin. Bana kahveye gir kahveye gir, eve gir eve gir, şöyle yap şöyle yap, şöyle git şöyle git deyin. Ne derseniz emrinize amadeyim. Bu teşkilatın burada büyük bir zafere imza atacağına inanıyorum."

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