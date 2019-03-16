Bakan Soylu: Bunlar Kandil'in robotu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi eleştirerek, ''Bunlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz. Bunlar, aziz milletin milletvekili olamazlar. Bunlar, PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir. Bunlar Kandil'in robotudur. Bunlar insanlık nasibini almamış haysiyet düşkünüdür. Kendi başlarına hiçbir kabiliyetleri söz konusu değildir'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’nın Seydişehir ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Miting öncesi sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi. Helikopterle kente gelen Bakan Soylu, miting alanı girişinde coşkuyla karşılandı. Alandaki vatandaşlarla tek tek selamlaşan Bakan Soylu, Türkiye'nin büyümemesi ve güçlenmemesi için yıllardır ekonomik ve terör saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti. Ülkede başbakan ve bakanların asıldığını, defalarca darbelerin gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Soylu, ''Bütün bunlar bitti mi? Son 6, 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Gezi olayları, 17-25 Aralık, 7 Haziran'dan sonra HDP 2,3 puan fazla alınca oraları yaktı yıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da durmadılar. Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler, referandum yapıp. Amerika'ya, Avrupa'ya güvenip, devlet kuracağız demediler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan engelledi'' diye konuştu.

BUNLAR KANDİL'İN ROBOTU

Konuşmasında HDP'yi eleştiren ve HDP'li milletvekillerin, PKK'nın milletvekili olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

''Sert konuştuğumu söylüyorlar. Ne diyeyim? 'Sırtımı PYD'ye, YPG'ye dayadım' diyenlerin sırtını sıvazlayıp, aferin mi diyeceğiz? Ben de ona bir şey söylemişim, yanlış mı söylemişim? Sen sırtını YPG ve PYD'ye dayarsın ha. Şimdi sana dört tane duvar verdim. İster o duvara daya, ister o duvara daya, hangi duvara dayarsan daya. Kızıyorlar. Niçin kızıyorlar? Bunlara milletvekili demiyorum biliyorsunuz. Bunlar, aziz milletin milletvekili olamazlar. Bunlar, PKK'nın vekilidir, terörün vekilidir. Bunlar Kandil'in robotudur. Bunlar insanlık nasibini almamış haysiyet düşkünüdür. Kendi başlarına hiçbir kabiliyetleri söz konusu değildir. Şunu açık söylüyorum. Ne yapacaklar, Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için İstanbul'dan ne yapacaklar, bu PKK'nın vekilleri yürüyüş yapacaklar. 15 vilayetin ardından Diyarbakır'a gideceklermiş. Dedim ki, bu sizi yürüten adam değildir, dedim. Diyarbakır'da burunlarını çıkaramadılar. Evlerinde, otellerinde kaldılar. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'ye baskı yapmaya çalışanları müsaade etmeyeceğiz.''

299 PKK'LIYI BELEDİYE MECLİSLERİNE SOKUYORLAR

Soylu, ''Önümüzde tam 4,5 yıl var. Başka bir tezgah yapıyorlar; Acaba bu seçimde Amerika dolar saldırısı yapar, ekonomik saldırı yapar. Karşısımızda FETÖ, PKK, Saadet Partisi, İyi Parti, daha diğerleri, artı Kılıçdaroğlu'nun şemsiyesi altında bir araya gelebilirler, acaba Türkiye'nin sıçramasını, büyümesini, zenginleşmesini engelleyebilir miyiz diye, yeni bir tezgahın peşindeler. 299 HDP'liyi, PKK'lıyı büyükşehirlerdeki listelerinden belediyelerin meclisine, bir kısmını da il genel meclislerine soktular. Dertleri ne biliyor musunuz? Biz o zaman niye terörle mücadele ediyoruz? Niye evlatlarımız şehit oluyor? 6 aylık kundaktaki çocuğun kokusunu almadan evlatlarımız Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye, Ağrı Dağı'na gidiyorlar. Teröre orada gerekli dersi cevaba verebilmek için. Madem bunlar, Kılıçdaroğlu, böyle bir tezgahla beraber, HDP'lileri, PKK'lıları şehirlerin, belediye meclislerine taşıyacaklardı. Biz teröre yardım ve destek veren, para sağlayan 94 tane belediyeyi niye görevden aldık. Niye orada kaymakamlarımız, valilerimiz öldürülme, suikast teşebbüslerine rağmen orada devlet adına, millet adına görev yaptılar? Gazilerimiz, ayaklarını, gözlerini, ellerini yok olma pahasına, mağaraların içine girip, o teröristleri taruman ettiler. Madem bunları şehirlere taşıyacaktınız, şimdi yapacakları tezgah öyle diyor, önümüzde 4,5 yılı bize zehir zıkkım etmek istiyorlar. İstemiyorlar ki Türkiye zenginleşsin, dünyaya hükmü geçen ülke olsun. Bunları istemiyorlar. Ürken, korkan bir Türkiye olsun istiyorlar. Bugün özgür ve bağımsız bir Türkiye var. Ayakları yere basan bir Türkiye var'' diye konuştu.

3 BİN 333 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK

Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük katılımın olduğu bir süreç yaşandığını ifade eden Soylu, ''3 bin 333 teröristi iki yılda etkisiz hale getirdik. 3 bin 999 barınak, sığınak, mağaralarına girdik, yok ettik''dedi. Soylu, HDP'lilerin belediye meclislerine sokularak, Türkiye'ye fitne sokulmak istendiğini, bir sokağa şehidin adının verilmesi istendiğinde HDP'lilerin de öldürülen teröristin ismini vermek isteyeceğini, bu durumda da kaosun, çatışmanın oluşacağını söyledi.

ADAM MI BULAMADILAR DA PKK'DAN HAPİS YATAN ADAMI MECLİS ÜYESİ YAPIYORLAR

Soylu, ''Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yeni bir tezgah kuruyor. Adam mı bulamadılar da PKK'dan hapiste yatan adamı meclis üyesi yapıyorlar. Apo'nun İmralı'dan çıkması için eylem yapan adamı meclis üyesi yapıyorlar. İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden adam mı bulamadılar da patlayıcı taşıyan adamı meclis üyesi yapıyorlar. Birbirleriyle paslaşıyorlar. Aralarında sözleşme yapmışlar'' dedi.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin yaptığı açıklamalara da değinen Soylu, ''Dün akşam televizyonda söyledi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u kazanacaksa, Ankara ve başka yeri kazanacaksa bizim oyla kazanacaklar. Biz sözleşmeye imza attık. Alacaklarımızı seçimden sonra tahsil edeceğiz, demek istiyor. Bu sözleşmede bu milletin, gazilerimizin, şehitlerimizin, 13-14 yaşlarında dağa götürülüp tecavüz edilen kızlarımızın imzası var mı? Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'in, PKK'nın, FETÖ şarlatanının imzası var. Ne olursunuz bunlara yüz vermeyin''diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iyi futbol oynadığını belirterek, ''4,5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın''dedi. Soylu, insansız hava araçlarına yeni bir yazılım yaptıklarını ve mayıs ayından itibaren teröristlerin dağlarda yürüyemeyeceğini, kafalarını çıkaramayacaklarını da sözlerine ekledi.

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